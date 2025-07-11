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Головна Одеса Наслідки атаки на Одесу — фото руйнувань та емоції людей

Наслідки атаки на Одесу — фото руйнувань та емоції людей

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 13:57
Наслідки атаки на Одесу дронами 11 липня
Пожежа після атаки. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні РФ знову атакували цивільну інфраструктуру Одеси ударними дронами-камікадзе. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих людей. Крім того, внаслідок обстрілу у стайні загинув кінь, ще декілька тварин отримали поранення.

Про те, як одесити пережили обстріл, повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Загинув кінь

Внаслідок обстрілу в Одесі загинув кінь на ім'я Камелія. Він перебував у стайні разом із вісьмома іншими лошадьми та поні, деякі з них постраждали. Наразі тваринам допомагають ветеринари. Юлія, власниця стайні каже: що тепер робити не знає, адже майже усе майно знищено.

"Мій чорний кінь дуже постраждав, але ветеринар приїхав вчасно. Я не знаю, що буду робити далі: конюшні немає, кормів немає, сіна також. Усе згоріло. Це було настільки різко, що ми нічого не встигли зробити", — каже Юлія.

Крім того, внаслідок обстрілу постраждали двоє працівників стайні, які прибиралися під час атаки. Наразі їх доправлено до лікарні.

Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 1
Юлія, власниця стайні. Фото: Новини.LIVE
Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 2
Пожежа після атаки. Фото: Новини.LIVE
Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 3
Загиблий кінь. Фото: Новини.LIVE

Без вікон та дверей

У квартирі Романа внаслідок атаки повибивало усі вікна та двері. Потрощило меблі. У момент прильоту він перебував на вулиці, а його родина — в приміщенні. На щастя, ніхто не постраждав. Чоловік зізнається: усі люди були у паніці.

"Була паніка, люди бігли у різні сторони. Повний безлад. Сховатись чи кудись убігти неможливо у такі моменти. Я досі трошки шокований", — каже Роман.

Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 4
Роман розповів про атаку. Фото: Новини.LIVE
Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 5
Біля шиномонтажу. Фото: Новини.LIVE
Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 6
Пошкоджене авто. Фото: Новини.LIVE

Впала стеля

У квартирі Тетяни внаслідок дронової атаки впала стеля та посипалися штукатурка. Вибухової хвилі не витримали ні вікна, ні міжкімнатні двері. Жінка зізнається: вона не з числа полохливих, але сьогодні було страшно.

"Було дуже страшно, весь будинок затрясся, двері вибило, вікна вибило, все повідкривалося, пиляка усюди, скло полетіло. Потолок впав, штукатурка пообвалювалася. Двері просто вирвані", — ділиться Тетяна.

Наразі жінка сподівається на хоч якусь допомогу від держави, адже майнові збитки чималі.

Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 7
Тетяна пережила обстріл. Фото: Новини.LIVE
Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 8
Знищена будівля. Фото: Новини.LIVE
Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 9
Одеса після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки обстрілу Одеси. А також про те, що під час атаки було поранено Григорія Мельниченка.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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