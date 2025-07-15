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Обстріли Миколаївщини не припиняються — ситуація зараз

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 15:10
Атаки на Миколаївщину - Кім розповів про постраждалого
Дрони у небі. Фото ілюстративне: Укрінформ

РФ продовжує здійснювати обстріли Миколаївщини. Лише за ніч та ранок було збито щонайменш 18 шахедів та 1 ракета, однак уламки ворожих засобів ураження впали на об'єкт критичної інфраструктури — є поранений.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі День.LIVE.

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Атаки на Миколаївщину

РФ атакувала Вознесенський та Первомайський райони Миколаївщини дронами та однією ракетою, яку вдалося збити. Її уламки впали на об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, внаслідок обстрілів постраждав чоловік 69 років. Також, за словами Віталія Кіма, росіяни влаштовують "сафарі на людей" здійснюючи атаки з Кінбурзької коси.

"Що стосується сафарі на людей — вони намагаються це робити з Кінбурзької коси. Тобто у нас краща ситуація з точки зору географічної, до нас більше відстані, тому їм важче це робити, ніж в Херсоні. Але наші Сили оборони дають відсіч", — каже Віталій Кім.

Віталій Кім також додав, що росіяни постійно обстрілюють дороги регіону, не переймаючись щодо того, яка перед ними ціль — військова чи цивільна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Миколаєві було чутно вибух. А також про атаку на обласний центр 6 липня.

 

Одеса Миколаївська область Віталій Кім Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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