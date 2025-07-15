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Помощь Николаевщине — что изменилось на 4 году войны

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 16:55
Виталий Ким о финансовой помощи партнеров для Николаевщины
Николаевская область. Фото иллюстративное: Громадське радіо.

Помощь Николаевщине от международных партнеров стала немного меньше. Однако отдельные страны начали инвестировать в развитие региона еще больше, чем раньше.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Помощь Николаевщине

Несмотря на общее сокращение международной помощи, поддержка от ключевых партнеров наоборот растет. В частности речь идет о Дании, Германии и иностранных фондах. По словам Виталия Кима, до 2029 года уже запланировано проекты на €320 миллионов, которые проспонсируют из-за рубежа.

"Работаем мы системно. У нас утверждены планы помощи до 29-го года. По памяти это 320 миллионов евро только от Дании. И мы переходим от проектов гуманитарных и социальных к экономическим, чтобы восстанавливать экономику региона",— говорит Виталий Ким.

Виталий Ким также добавил, что власти региона делают все, чтобы способствовать повышению деловой активности с целью увеличения  поступлений налогов в бюджет.

Напомним, недавно мы писали о том, какая сейчас ситуация на Николаевщине с обстрелами. А также об атаке на порты этого региона.

Одесса деньги Николаевская область Виталий Ким Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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