Мешканців Миколаївщини закликали не скупчуватися біля берега та не виходити в море на човнах

Обережно, міни. Фото ілюстративне: Українська правда

Мешканців Миколаївщини закликали не скупчуватися у прибережній зоні та не виходити в акваторію на плавзасобах. Такі безпекові заходи були вжиті у зв'язку із загрозою обстрілів з боку РФ.

Про це повідомляють Сили оборони України.

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Загроза обстрілів

Безпекова ситуація в регіоні залишається складною. Ворог дедалі частіше цілеспрямовано б'є по цивільних мешканцях та інфраструктурі Миколаївщини. Через це знаходження людей на ухбережжі не є суцільно безпечним. Крім того, ніхто не відміняв і мінну загрозу. У зв'язку з цим громадян закликали:

не скупчуватися в прибережній зоні та на пляжах;

не відвідувати необстежені ділянки узбережжя;

не виходити в акваторію моря або лиманів на будь-яких плавзасобах;

не ігнорувати попереджувальні знаки та огорожі.

"Особливо наполегливо просимо утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та ЗМІ інформації про місця скупчення людей у прибережних районах. Ці дані можуть бути використані ворогом як ціль для чергових атак",— йдеться у повідомленні Сил оборои України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військові склади, які горіли на Миколаївщині. А також про те, що цей регіон серед лідерів за кількістю небезпечних відходів.