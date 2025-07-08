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Головна Одеса Мешканців Миколаївщини закликали не ходити на пляжі — причини

Мешканців Миколаївщини закликали не ходити на пляжі — причини

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 14:47
Мешканців Миколаївщини закликали не скупчуватися біля берега та не виходити в море на човнах
Обережно, міни. Фото ілюстративне: Українська правда

Мешканців Миколаївщини закликали не скупчуватися у прибережній зоні та не виходити в акваторію на плавзасобах. Такі безпекові заходи були вжиті у зв'язку із загрозою обстрілів з боку РФ.

Про це повідомляють Сили оборони України.

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Загроза обстрілів

Безпекова ситуація в регіоні залишається складною. Ворог дедалі частіше  цілеспрямовано б'є по цивільних мешканцях та інфраструктурі Миколаївщини. Через це знаходження людей на ухбережжі не є суцільно безпечним. Крім того, ніхто не відміняв і мінну загрозу. У зв'язку з цим громадян закликали:

  • не скупчуватися в прибережній зоні та на пляжах;
  • не відвідувати необстежені ділянки узбережжя;
  • не виходити в акваторію моря або лиманів на будь-яких плавзасобах;
  • не ігнорувати попереджувальні знаки та огорожі.

"Особливо наполегливо просимо утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та ЗМІ інформації про місця скупчення людей у прибережних районах. Ці дані можуть бути використані ворогом як ціль для чергових атак",— йдеться у повідомленні Сил оборои України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військові склади, які горіли на Миколаївщині. А також про те, що цей регіон серед лідерів за кількістю небезпечних відходів.

Одеса Миколаївська область Новини Одеси безпека війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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