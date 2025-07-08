Мешканців Миколаївщини закликали не скупчуватися біля берега та не виходити в море на човнах

Мешканців Миколаївщини закликали не ходити на пляжі — причини
Мешканців Миколаївщини закликали не скупчуватися у прибережній зоні та не виходити в акваторію на плавзасобах. Такі безпекові заходи були вжиті у зв'язку із загрозою обстрілів з боку РФ.
Про це повідомляють Сили оборони України.
Загроза обстрілів
Безпекова ситуація в регіоні залишається складною. Ворог дедалі частіше цілеспрямовано б'є по цивільних мешканцях та інфраструктурі Миколаївщини. Через це знаходження людей на ухбережжі не є суцільно безпечним. Крім того, ніхто не відміняв і мінну загрозу. У зв'язку з цим громадян закликали:
- не скупчуватися в прибережній зоні та на пляжах;
- не відвідувати необстежені ділянки узбережжя;
- не виходити в акваторію моря або лиманів на будь-яких плавзасобах;
- не ігнорувати попереджувальні знаки та огорожі.
"Особливо наполегливо просимо утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та ЗМІ інформації про місця скупчення людей у прибережних районах. Ці дані можуть бути використані ворогом як ціль для чергових атак",— йдеться у повідомленні Сил оборои України.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про військові склади, які горіли на Миколаївщині. А також про те, що цей регіон серед лідерів за кількістю небезпечних відходів.
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