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Головна Одеса На Миколаївщині палають військові склади — що відомо

На Миколаївщині палають військові склади — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 15:05
На Миколаївщині палає склад боєприпасів - причини пожежі
Рятувальник на пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

В одній з громад Миколаївської області сталося займання на місці зберігання боєприпасів. Причина виникнення пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

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Причини пожежі

Ймовірно, займання на склады боєприпасів сталося від горіння сухої трави. Наразі ще відбувається поодинока детонація. На місці події працюють підрозділи ДСНС, осередок займання вже локалізовано. 

"Склад розташований поза межами населених пунктів. Загрози місцевому населенню немає, але просимо всіх залишатись у безпечному місці",— йдеться у повідомленні Сил оборони.

Військовим командуванням створено комісію для проведення детального розслідування даної події. Вона також має визначити вину посадових осіб, чиї дії призвели до пожежі. 

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Повідомлення про пожежу. Фото: скриншот посту Сил оборони Півдня

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу в Києві, яка знищила автомобілі. А також про займання житлових будинків після атаки на Одесу.

Одеса пожежа Миколаївська область Новини Одеси склад
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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