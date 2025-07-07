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Главная Одесса Последствия российской атаки на Одессу — фото с места разрушений

Последствия российской атаки на Одессу — фото с места разрушений

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 11:50
Фото последствий дроновой атаки РФ на Одессу в ночь на 7 июля - погиб охранник
Уничтоженные авто. Фото: Новини.LIVE

Этой ночью гражданская инфраструктура Одессы снова оказалась под ударом ударных беспилотников РФ. Не обошлось без попаданий на пожаров. Из-за обстрела один человек погиб. Сейчас горожане приходят в себя после пережитого и подсчитывают нанесенный ущерб.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места происшествия.

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Результаты обстрела Одессы

Во время ночной атаки на Одессу было уничтожено местное СТО и помещение охраны возле одной из новостроек. Люди, которые были на смене, едва приходят в себя от пережитого ужаса. Игорь, один из охранников, которые дежурили этой ночью на объекте. По словам мужчины, как только начался обстрел, он вместе с коллегами ушли в укрытие. Однако один из разнорабочих решил не последовать их примеру, несмотря на призывы. В результате из-за удара шахеда он не выжил.

"Была объявлена полувоздушная тревога и мы пошли в укрытие. И прилет. Мы слышали, что он летит сюда, поэтому пошли сразу. Когда все началось, мы звали мужчину, который потом погиб, однако он ответил, что будет оставаться на месте и никуда не пойдет. Если пошел бы — мог бы жить",— делится Игорь.

Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 1
Игорь, охранник. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 2
Авто после атаки. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 3
Поврежденные машины. Фото: Новини.LIVE

Пострадало СТО

В результате обстрела пострадало СТО. Его владелец, Артур, приехал, чтобы оценить масштабы. По словам мужчины, говорить о каких-то суммах сейчас очень рано, но уже понятно, что понадобится немало денег на восстановление.

"Приехал посмотреть на СТО после атаки. Машины повреждены, ворота побиты. Сколько средств необходимо, чтобы все восстановить — пока не известно",— говорит Артур.

Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 4
Артур, рассказал об атаке. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 5
Разрушения у ворот. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 6
Перепуганный песик. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одессу

Всего в результате атаки разрушениям подверглись 10 гаражных помещений, административное здание на территории станции технического обслуживания и строительные вагончики. На местах вспыхнули пожары, которые ликвидировали спасатели.

"Огнем уничтожены легковые автомобили, грузовые, и один автобус. От ГСЧС привлекалось 18 единиц техники и 59 спасателей",— говорит пресс-офицер ГСЧС Александр Колосюк.

Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 7
Разрушенные стены. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 8
Повреждения СТО. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 9
Помещение после атаки. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о массированной атаке на Одессу. А также о том, что в городе этой ночью раздавались взрывы.

Одесса обстрелы Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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