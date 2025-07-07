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Головна Одеса Наслідки російської атаки на Одесу — фото з місця руйнувань

Наслідки російської атаки на Одесу — фото з місця руйнувань

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 11:50
Фото наслідків дронової атаки РФ на Одесу в ніч проти 7 липня - загинув охоронець
Знищені авто. Фото: Новини.LIVE

Цієї ночі цивільна інфраструктура Одеси знову опинилася під ударом ударних безпілотників РФ. Не минулося без влучань і пожеж. Через обстріл одна людина загинула. Наразі містяни приходять до тями після пережитого та підраховують завдані збитки.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Результати обстрілу Одеси

Під час нічної атаки на Одесу була знищена місцева СТО та приміщення охорони біля однієї з новобудов. Люди, які були на зміні, ледве оговтуються від пережитого жаху. Ігор — один із охоронців, які чергували цієї ночі на об'єкті. За словами чоловіка, щойно почався обстріл, він разом із колегами пішов до укриття. Однак один із різноробочих вирішив не наслідувати їхній приклад, незважаючи на заклики. В результаті через удар "шахеда" він загинув.

"Була оголошена повітряна тривога, і ми пішли в укриття. І приліт. Ми чули, що він летить сюди, тому пішли одразу. Коли усе почалося, ми кликали чоловіка, який потім загинув, однак він відповів, що залишатиметься на місці та нікуди не піде. Якщо пішов би, міг би жити", — ділиться Ігор.

Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 1
Ігор, охоронець. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 2
Авто після атаки. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 3
Пошкоджені машини. Фото: Новини.LIVE

Постраждала СТО

Внаслідок обстрілу постраждала СТО. Його власник, Артур, приїхав, щоб оцінити масштаби. За словами чоловіка, говорити про якісь суми зараз дуже рано, але вже зрозуміло, що знадобиться чимало грошей на відновлення.

"Приїхав подивитися на СТО після атаки. Автівки пошкоджені, ворота побиті. Скільки коштів необхідно, аби все відновити, поки невідомо", — каже Артур.

Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 4
Артур розповів про атаку. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 5
Руйнації біля воріт. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 6
Переляканий песик. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одесу

Загалом внаслідок атаки руйнувань зазнали 10 гаражних приміщень, адміністративна будівля на території станції технічного обслуговування та будівельні вагончики. На місцях спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники.

"Вогнем знищено легкові автомобілі, вантажні та один автобус. Від ДСНС залучалось 18 одиниць техніки та 59 рятувальників", — каже пресофіцер ДСНС Олександр Колосюк.

Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 7
Зруйновані стіни. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 8
Пошкодження СТО. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесу — бзе жертви не обійшлося - фото 9
Приміщення після атаки. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про масовану атаку на Одесу. А також про те, що в місті цієї ночі лунали вибухи.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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