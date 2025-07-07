Фото наслідків дронової атаки РФ на Одесу в ніч проти 7 липня - загинув охоронець

Наслідки російської атаки на Одесу — фото з місця руйнувань
Цієї ночі цивільна інфраструктура Одеси знову опинилася під ударом ударних безпілотників РФ. Не минулося без влучань і пожеж. Через обстріл одна людина загинула. Наразі містяни приходять до тями після пережитого та підраховують завдані збитки.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.
Результати обстрілу Одеси
Під час нічної атаки на Одесу була знищена місцева СТО та приміщення охорони біля однієї з новобудов. Люди, які були на зміні, ледве оговтуються від пережитого жаху. Ігор — один із охоронців, які чергували цієї ночі на об'єкті. За словами чоловіка, щойно почався обстріл, він разом із колегами пішов до укриття. Однак один із різноробочих вирішив не наслідувати їхній приклад, незважаючи на заклики. В результаті через удар "шахеда" він загинув.
"Була оголошена повітряна тривога, і ми пішли в укриття. І приліт. Ми чули, що він летить сюди, тому пішли одразу. Коли усе почалося, ми кликали чоловіка, який потім загинув, однак він відповів, що залишатиметься на місці та нікуди не піде. Якщо пішов би, міг би жити", — ділиться Ігор.
Постраждала СТО
Внаслідок обстрілу постраждала СТО. Його власник, Артур, приїхав, щоб оцінити масштаби. За словами чоловіка, говорити про якісь суми зараз дуже рано, але вже зрозуміло, що знадобиться чимало грошей на відновлення.
"Приїхав подивитися на СТО після атаки. Автівки пошкоджені, ворота побиті. Скільки коштів необхідно, аби все відновити, поки невідомо", — каже Артур.
Атака на Одесу
Загалом внаслідок атаки руйнувань зазнали 10 гаражних приміщень, адміністративна будівля на території станції технічного обслуговування та будівельні вагончики. На місцях спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники.
"Вогнем знищено легкові автомобілі, вантажні та один автобус. Від ДСНС залучалось 18 одиниць техніки та 59 рятувальників", — каже пресофіцер ДСНС Олександр Колосюк.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про масовану атаку на Одесу. А також про те, що в місті цієї ночі лунали вибухи.
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