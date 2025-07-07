Фото наслідків дронової атаки РФ на Одесу в ніч проти 7 липня - загинув охоронець

Знищені авто. Фото: Новини.LIVE

Цієї ночі цивільна інфраструктура Одеси знову опинилася під ударом ударних безпілотників РФ. Не минулося без влучань і пожеж. Через обстріл одна людина загинула. Наразі містяни приходять до тями після пережитого та підраховують завдані збитки.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Результати обстрілу Одеси

Під час нічної атаки на Одесу була знищена місцева СТО та приміщення охорони біля однієї з новобудов. Люди, які були на зміні, ледве оговтуються від пережитого жаху. Ігор — один із охоронців, які чергували цієї ночі на об'єкті. За словами чоловіка, щойно почався обстріл, він разом із колегами пішов до укриття. Однак один із різноробочих вирішив не наслідувати їхній приклад, незважаючи на заклики. В результаті через удар "шахеда" він загинув.

"Була оголошена повітряна тривога, і ми пішли в укриття. І приліт. Ми чули, що він летить сюди, тому пішли одразу. Коли усе почалося, ми кликали чоловіка, який потім загинув, однак він відповів, що залишатиметься на місці та нікуди не піде. Якщо пішов би, міг би жити", — ділиться Ігор.

Ігор, охоронець. Фото: Новини.LIVE

Авто після атаки. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджені машини. Фото: Новини.LIVE

Постраждала СТО

Внаслідок обстрілу постраждала СТО. Його власник, Артур, приїхав, щоб оцінити масштаби. За словами чоловіка, говорити про якісь суми зараз дуже рано, але вже зрозуміло, що знадобиться чимало грошей на відновлення.

"Приїхав подивитися на СТО після атаки. Автівки пошкоджені, ворота побиті. Скільки коштів необхідно, аби все відновити, поки невідомо", — каже Артур.

Артур розповів про атаку. Фото: Новини.LIVE

Руйнації біля воріт. Фото: Новини.LIVE

Переляканий песик. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одесу

Загалом внаслідок атаки руйнувань зазнали 10 гаражних приміщень, адміністративна будівля на території станції технічного обслуговування та будівельні вагончики. На місцях спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники.

"Вогнем знищено легкові автомобілі, вантажні та один автобус. Від ДСНС залучалось 18 одиниць техніки та 59 рятувальників", — каже пресофіцер ДСНС Олександр Колосюк.

Зруйновані стіни. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження СТО. Фото: Новини.LIVE

Приміщення після атаки. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про масовану атаку на Одесу. А також про те, що в місті цієї ночі лунали вибухи.