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Головна Одеса Масована атака на Одесу — перші фото наслідків

Масована атака на Одесу — перші фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 09:09
Дронова атака на Одесу в ніч проти 7 липня - є загиблий
Спалені авто. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вночі, 7 липня, РФ  знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу була пошкоджена цивільна інфраструктура міста, сталася пожежа, на жаль, одна людина загинула.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки обстрілу

Попри активну роботу сил ППО, у місті були влучання ворожих дронів — є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО, гаражних приміщень та легкових автомобілів.  Внаслідок удару сталося займання приміщення для охорони біля житлової новобудови. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. На жаль, один охоронець загинув. 

"Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", — йдеться у повідомленні Олега Кіпера.

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Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот посту Олега Кіпера
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Знищене авто. Фото: Одеська обласна прокуратура
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Наслідки атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура відкрила справу

Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 2 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини). Наразі правоохоронці лише встановлюють повний перелік руйнувань та пошкоджень після нічної атаки РФ.

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Ранок після обстрілу. Фото: Одеська обласна прокуратура
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На місці атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура
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Зруйноване приміщення. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, ми писали про те, що в Одесі вночі було чутно вибухи. А також про те, що у ЄСПЛ розглядають скаргу юристів щодо обстрілу Сергіївки у 2022 році.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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