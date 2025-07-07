Дронова атака на Одесу в ніч проти 7 липня - є загиблий

Масована атака на Одесу — перші фото наслідків
Сьогодні вночі, 7 липня, РФ знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу була пошкоджена цивільна інфраструктура міста, сталася пожежа, на жаль, одна людина загинула.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наслідки обстрілу
Попри активну роботу сил ППО, у місті були влучання ворожих дронів — є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО, гаражних приміщень та легкових автомобілів. Внаслідок удару сталося займання приміщення для охорони біля житлової новобудови. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. На жаль, один охоронець загинув.
"Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", — йдеться у повідомленні Олега Кіпера.
Прокуратура відкрила справу
Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 2 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини). Наразі правоохоронці лише встановлюють повний перелік руйнувань та пошкоджень після нічної атаки РФ.
Нагадаємо, ми писали про те, що в Одесі вночі було чутно вибухи. А також про те, що у ЄСПЛ розглядають скаргу юристів щодо обстрілу Сергіївки у 2022 році.
Читайте Новини.LIVE!