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Головна Одеса Атака на Сергіївку — європейський суд розгляне справу проти РФ

Атака на Сергіївку — європейський суд розгляне справу проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 13:27
В ЄСПЛ подали скаргу стосовно обстрілу Сергіївки на Одещині у 2022 році
Знищена база в Сергіївці. Фото: Новини.LIVE

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду справу щодо воєнного злочину РФ — обстрілу Сергіївки на Одещині 1 липня 2022 року. Внаслідок тієї атаки загинули 22 цивільні особи, більше 40 осіб отримали поранення.

Про це повідомляють адвокати об'єднання "Mitrax".

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Скарга в ЄСПЛ

Адвокатами було подано в ЄСПЛ 28 індивідуальних скарг в інтересах 49 осіб, які втратили родичів або зазнали поранень. Загалом юристи передали понад 5000 сторінок матеріалів — зібраних доказів порушень Росією статей 1 та 2 Європейської конвенції з прав людини (обов’язок поважати права людини та право на життя).

Важливо, що на момент обстрілу — 1 липня 2022 року, Росія все ще поки перебувала у періоді збереження зобов’язань за Конвенцією (до 16 вересня 2022 року). Отже, РФ зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ, що стосуються подій в межах цього часу.

Обстріл 1 липня

3 роки тому, 1 липня 2022 року, літаки ЗС РФ випустили три ракети по курортному селищу в 70 км від Одеси. Одна з них частково зруйнувала житловий дев'ятиповерховий будинок, дві інші потрапили до баз відпочинку. В результаті удару загинули 22 людини, серед яких були й діти, ще більше 40 осіб отримали поранення. Серед загиблих — 11-річна дитина. Встановлено, що військових об’єктів у районі ураження не було.

Атака ЗС РФ на Сергіївку 1 липня 2022 року - були загиблі та постраждалі
Будинок після обстрілу. Фото: REUTERS/Iryna Nazarchuk

Нагадаємо, нещодавно ми писали про річницю обстрілу Одеського району ракетами. А також про пошкоджені атаками пам'ятки архітектури в нашому місті.

 

Одеса ЄСПЛ обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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