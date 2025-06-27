Ракетный обстрел Одесской области 27 июня 2022 года - последствия атаки

Пострадали трехлетние дети — годовщина обстрела Одесчины
Три года назад в этот день, 27 июня, россияне совершили массированный обстрел Одесской области. Тогда в результате атаки, которая повредила десятки домов, получили ранения восемь гражданских лиц, среди которых были трехлетние дети.
Новини.LIVE напоминают как это было три года назад.
Обстрел Одесской области 27 июня 2022 года
Ночью 27 июня 2022 года ВС РФ совершили атаку на пограничный квартал одного из сел Одесского района крылатой ракетой Х-22. В результате обстрела было повреждено около 65 частных домов, 4 из которых полностью уничтожил пожар, который возник из-за прилета. К счастью, никто не погиб, однако восемь мирных жителей получили множественные ранения, среди которых двое детей — 3-летние близнецы.
Военное преступление
Беляевская окружная прокуратура после атаки открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), ведь под обстрелом оказалась не военная цель, а гражданская инфраструктура региона.
"Какие-либо военные объекты рядом отсутствуют. По предварительным данным, обстрел осуществлен крылатой ракетой Х-22", — отчитывались тогда в офисе Генерального прокурора.
Напомним, недавно мы писали об обстреле лицея в Одесской области. А также о поврежденных атаками памятниках архитектуры в нашем городе.
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