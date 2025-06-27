Ракетный обстрел Одесской области 27 июня 2022 года - последствия атаки

Уничтоженное здание. Фото: Одесская областная прокуратура

Три года назад в этот день, 27 июня, россияне совершили массированный обстрел Одесской области. Тогда в результате атаки, которая повредила десятки домов, получили ранения восемь гражданских лиц, среди которых были трехлетние дети.

Новини.LIVE напоминают как это было три года назад.

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Обстрел Одесской области 27 июня 2022 года

Ночью 27 июня 2022 года ВС РФ совершили атаку на пограничный квартал одного из сел Одесского района крылатой ракетой Х-22. В результате обстрела было повреждено около 65 частных домов, 4 из которых полностью уничтожил пожар, который возник из-за прилета. К счастью, никто не погиб, однако восемь мирных жителей получили множественные ранения, среди которых двое детей — 3-летние близнецы.

Разрушенное здание. Фото: Одесская областная прокуратура

Военное преступление

Беляевская окружная прокуратура после атаки открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), ведь под обстрелом оказалась не военная цель, а гражданская инфраструктура региона.

"Какие-либо военные объекты рядом отсутствуют. По предварительным данным, обстрел осуществлен крылатой ракетой Х-22", — отчитывались тогда в офисе Генерального прокурора.

Найденные обломки. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали об обстреле лицея в Одесской области. А также о поврежденных атаками памятниках архитектуры в нашем городе.