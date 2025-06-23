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Головна Одеса Обстріл ліцею на Одещині — під завалами шукають людей

Обстріл ліцею на Одещині — під завалами шукають людей

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Дата публікації: 23 червня 2025 16:07
Росія атакувала ліцей у Білгород-Дністровському на Одещині - під завалами шукають людей
Запуск ракети. Фото ілюстративне: ipress
Ключові моменти Атака на учбовий заклад

Сьогодні, 23 червня, Росія атакувала місто Білгород-Дністровський на Одещині балістичною ракетою. В результаті було зруйновано навчальний заклад, вже відомо про двох загиблих, під завалами шукають людей.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Атака на учбовий заклад

В результаті атаки балістичною ракетою на Одещину був зруйнований навчальний заклад у місті Білгород-Дністровський. Двоє людей загинуло, відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди — дорослі з викладацького складу, тому вже розпочато пошукові заходи. Дітей, на щастя, в ліцеї не було, оскільки вони перебувають на літніх канікулах.
Наразі триває ліквідація наслідків удару.

"Ворог атакував місто Білгород-Дністровський балістикою. Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже ідуть",— йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Обстріл ліцею на Одещині — під завалами шукають людей - фото 1
Повідомлення очільника ОВА. Фото: скриншот поста Олега Кіпера в соцмережі
Обстріл ліцею на Одещині — під завалами шукають людей - фото 2
Обстріляний ліцей. Фото: Олег Кіпер у соцмережі
Обстріл ліцею на Одещині — під завалами шукають людей - фото 3
Ліцей після атаки. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про потужні вибухи, які сьогодні почули мешканці Одещини. А також про те, яким чином можна було уникнути жертв та постраждалих під час вчорашньої атаки на полігон ЗСУ на півдні України.

Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні ліцей
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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