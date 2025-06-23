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Головна Одеса Житель Одещини проломив череп товаришу через ревнощі — деталі

Житель Одещини проломив череп товаришу через ревнощі — деталі

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Дата публікації: 23 червня 2025 12:30
Мешканець Одещини проломив голову товаришу через ревнощі - вирок суду
Поліцейський заповнює протокол. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Ключові моменти Подробиці справи Що вирішив суд

У Білгород-Дністровському на Одещині двоє товаришів посварилися на ґрунті ревнощів. В результаті один із них вдарив опонента, через що чоловік впав та проломив собі череп об асфальт. За скоєне нападник отримав умовний термін.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, компанія молоді зібралася вдома в одного з товаришів, де вживала алкогольні напої. Під час спілкування двоє чоловіків 21-го та 26-ти років посварилися: старший приревнував свою дівчину до молодшого і почав висловлювати йому своє невдоволення. Тоді його опонент вдарив хлопця кулаком по голові так, що потерпілий упав, вдарився головою об асфальт і знепритомнів.

Постраждалого каретою швидкої допомоги у тяжкому стані госпіталізували. Медики діагностували йому забої голови та переломом кісток черепа, що за висновком експертів відноситься до тяжких тілесних ушкоджень.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Але суд врахував щире каяття та відшкодування збитків потерпілому. Тому чоловіка звільнили від 5 років ув'язнення із 3 роками іспитового терміну. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового з Одещини, який побив цивільну людину. А також про чоловіка, яки проломив голову офіцеру ТЦК.

Одеса напад Новини Одеси ревнощі Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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