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Главная Одесса Житель Одесчины проломил череп товарищу из-за ревности — детали

Житель Одесчины проломил череп товарищу из-за ревности — детали

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Дата публикации 23 июня 2025 12:30
Житель Одесской области проломил голову товарищу из-за ревности - приговор суда
Полицейский заполняет протокол. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Ключові моменти Подробности дела Что решил суд

В Белгород-Днестровском Одесской области двое товарищей поссорились на почве ревности. В результате один из них ударил оппонента, из-за чего мужчина упал и проломил себе череп об асфальт. За содеянное нападавший получил условный срок.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, компания молодежи собралась дома у одного из товарищей, где употребляла алкогольные напитки. Во время общения двое мужчин 21-го и 26-ти лет поссорились: старший приревновал свою девушку к младшему и начал высказывать ему свое недовольство. Тогда его оппонент ударил парня кулаком по голове так, что потерпевший упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание.

Пострадавшего каретой скорой помощи в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики диагностировали ему ушибы головы и переломом костей черепа, что по заключению экспертов относится к тяжким телесным повреждениям.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Но суд учел искреннее раскаяние и возмещение убытков потерпевшему. Поэтому мужчину освободили от 5 лет заключения с 3 годами испытательного срока.

Напомним, недавно мы писали о военном из Одесской области, который избил гражданского человека. А также о мужчине, который проломил голову офицеру ТЦК.

Одесса нападение Новости Одессы ревность Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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