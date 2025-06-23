Россия атаковала лицей в Белгород-Днестровском Одесской области - под завалами ищут людей

Запуск ракеты. Фото иллюстративное: ipress

Сегодня, 23 июня, Россия атаковала город Белгород-Днестровский в Одесской области баллистической ракетой. В результате было разрушено учебное заведение, уже известно о двух погибших, под завалами ищут людей.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Атака на учебное заведение

В результате атаки баллистической ракетой в Одесской области было разрушено учебное заведение в городе Белгород-Днестровский. Два человека погибли, известно о по меньшей мере двенадцати раненых. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Под завалами еще могут быть люди — взрослые из преподавательского состава, поэтому уже начаты поисковые мероприятия. Детей, к счастью, в лицее не было, поскольку они находятся на летних каникулах. Сейчас продолжается ликвидация последствий удара.

"Враг атаковал город Белгород-Днестровский баллистикой. Работа по ликвидации последствий и поиски уже идут", — говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Сообщение главы ОВА. Фото: скриншот поста Олега Кипера в соцсети

Обстрелянный лицей. Фото: Олег Кипер в соцсети

Лицей после атаки после атаки. Фото: Олег Кипер в соцсети

Напомним, недавно мы писали о мощных взрывах, которые сегодня услышали жители Одесской области. А также о том, каким образом можно было избежать жертв и пострадавших во время вчерашней атаки на полигон ВСУ на юге Украины.