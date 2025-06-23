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Главная Одесса Обстрел лицея на Одесчине — под завалами ищут людей

Обстрел лицея на Одесчине — под завалами ищут людей

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Дата публикации 23 июня 2025 16:07
Россия атаковала лицей в Белгород-Днестровском Одесской области - под завалами ищут людей
Запуск ракеты. Фото иллюстративное: ipress
Ключові моменти Атака на учебное заведение

Сегодня, 23 июня, Россия атаковала город Белгород-Днестровский в Одесской области баллистической ракетой. В результате было разрушено учебное заведение, уже известно о двух погибших, под завалами ищут людей.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Атака на учебное заведение

В результате атаки баллистической ракетой в Одесской области было разрушено учебное заведение в городе Белгород-Днестровский. Два человека погибли, известно о по меньшей мере двенадцати раненых. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Под завалами еще могут быть люди — взрослые из преподавательского состава, поэтому уже начаты поисковые мероприятия. Детей, к счастью, в лицее не было, поскольку они находятся на летних каникулах. Сейчас продолжается ликвидация последствий удара.

"Враг атаковал город Белгород-Днестровский баллистикой. Работа по ликвидации последствий и поиски уже идут", — говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Обстріл ліцею на Одещині — під завалами шукають людей - фото 1
Сообщение главы ОВА. Фото: скриншот поста Олега Кипера в соцсети
Обстріл ліцею на Одещині — під завалами шукають людей - фото 2
Обстрелянный лицей. Фото: Олег Кипер в соцсети
Обстріл ліцею на Одещині — під завалами шукають людей - фото 3
Лицей после атаки после атаки. Фото: Олег Кипер в соцсети

Напомним, недавно мы писали о мощных взрывах, которые сегодня услышали жители Одесской области. А также о том, каким образом можно было избежать жертв и пострадавших во время вчерашней атаки на полигон ВСУ на юге Украины.

Одесса обстрелы Новости Одессы война в Украине лицей
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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