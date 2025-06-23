Жертви та поранені внаслідок удару по полігону на півдні України - Братчук про те, що військові ЗСУ нехтували сигналами тривоги

Запуск ракети "Іскандер-М". Фото ілюстративне: Defense Express

Жертв та постраждалих внаслідок удару по військовому полігону на півдні можна було уникнути. Однак деякі службовці ЗСУ не зреагували на сигнали повітряної тривоги належним чином, що призвело до трагедії.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі День.LIVE.

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Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук наголосив на важливості особистої відповідальності кожного військового під час повітряної загрози. За його словами, тривога була оголошена, однак не всі службовці належно відреагували, тому й опинилися у зоні ураження.

"Це сумнозвісний людський фактор. На жаль, не всі до кінця виконали те, що були зобов’язані зробити. Саме це призвело до того, що люди загинули. Хоча всі статути Збройних сил завжди пишуться кров'ю, про це необхідно пам'ятати",— каже Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що цивільні теж не завжди адекватно реагують на сигнали повітряної тривоги, та нагадав про необхідність проходити в укриття під час атак.

Атака на полігон на півдні

Вчора, 22 червня, ворог завдав удару ракетою "Іскандер-М" по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ на півдні. У цей час там проводилися заняття з військовослужбовцями. Внаслідок атаки троє осіб загинули, ще 11 отримали поранення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибухи, які сьогодні лунали на Одещині. А також про те, що в нашому місті збудують укриття в гімназії за 66 мільйонів.