Строительство укрытия в одесской гимназии №61

Помещение в Укрытии. Фото иллюстративное: УНИАН

В гимназии №61 на улице Виталия Нестеренко в Одессе планируют возвести современное укрытие, приспособленное к длительному пребыванию детей. Ожидаемая стоимость почти 66 миллионов гривен. В укрытии предусмотрена вентиляция, дизель-генератор, медоборудование, кухонная техника и даже инклюзивный доступ.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Заказчиком строительства укрытия выступает Управление капитального строительства Одесского городского совета. Стоимость проекта составляет 65 907 200 гривен. Тендер объявлен 19 июня. Предложения от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 7 июля, именно в этот день запланирован электронный аукцион. Завершить все работы должны до 31 декабря 2026 года.

Какие работы планируют провести

Согласно технической документации, укрытие будет оборудовано всем необходимым для длительного пребывания людей. Среди запланированных элементов:

дизельный генератор мощностью 108 кВт,

электронагреватели,

канальные вентиляторы и приточно-вытяжная система с роторным рекуператором,

канализационные установки,

медицинская мебель и кушетки,

бактерицидные лампы,

система пожарного оповещения с сиренами, датчиками и микрофонными пультами,

мебель для детей и учителей, включая двухъярусные кровати, столы, шкафы,

компьютеры, холодильники, чайники, электроплиты, радиостанции и прочее.

Особое внимание уделено безбарьерности: в укрытии установят вертикальную платформу для людей с инвалидностью, а также широкие проходы и специальные кресла-коляски.

Проект предусматривает и бытовые мелочи, такие как держатели для бумажных полотенец, контейнеры для мусора, термопоты для воды, стеллажи из нержавейки.

Напомним, Одесские депутаты поедут инспектировать дороги на Западном кладбище, чтобы убедиться, нужно ли выделять на благоустройство 16 миллионов. Также мы писали, что мэр Николаева Александр Сенкевич задекларировал приобретение дорогого мотоцикла 2021 года выпуска.