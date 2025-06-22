Фінансування доріг на Західному кладовищі Одеси — скільки просять

Могили на кладовищі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Депутати Одеської міськради обговорили виділення 16 млн грн на благоустрій Західного кладовища. Йдеться про будівництво доріг, які дозволять безперешкодно дістатися до нових поховань. Остаточне рішення поки не ухвалене — депутати вирішили виїхати на місце.

Про це йшлося на засіданні бюджетної комісії Одеської міськради.

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Дороги на кладовищі

Представники Департаменту міського господарства пояснили, що йдеться про облаштування близько 10 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. За їх словами, наразі частина території перетворилася на суцільне болото — родичі не можуть дістатися до могил, а похоронні процесії буксують у багнюці.

"Це найбільше кладовище в Європі. Тут уже поховано понад 130 тисяч людей. Щодня проводяться нові поховання, але техніка не може проїхати, бо нема доріг. Люди скаржаться", — повідомив керівник підприємства.

Раніше на цей об'єкт уже виділяли 1 млн грн з бюджету, а ще 1,5 млн грн — власні кошти КП "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування". Але для повного завершення робіт потрібно ще 16 млн.

Проте депутати не поспішали голосувати. Частина з них запропонувала перенести питання на наступне засідання комісії й організувати виїзд на об'єкт, аби на власні очі оцінити доцільність витрат.

"Ми маємо розуміти, на що йде кожна гривня. Якщо потрібно — подивимось на місці", — підсумували депутати.

Доброустрій Західного кладовища в Одесі

Зазначимо, що раніше Управління капітального будівництва Одеської міськради оголосило тендер на капітальний ремонт дорожнього покриття на цвинтарі "Західне". Очікувана вартість проєкту — 18 млн 731 тис. грн. Роботи заплановані на ділянках між секторами 304–314, 308а–274 та іншими — загалом близько 9,9 тисячі кв. м.

Нагадаємо, колишнього директора КП "Спецпідприємство комунально-побутового обслуговування" (СПКБО) заарештували за підозрою у завищенні вартості послуг на поховання. Також ми писали, що росіяни атакували місто Білгород-Дністровський, влучання припало на станцію екстреної медичної допомоги.