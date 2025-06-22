Фінансування доріг на Західному кладовищі Одеси — скільки просять

Одеські депутати поїдуть інспектувати дороги на кладовищі
Депутати Одеської міськради обговорили виділення 16 млн грн на благоустрій Західного кладовища. Йдеться про будівництво доріг, які дозволять безперешкодно дістатися до нових поховань. Остаточне рішення поки не ухвалене — депутати вирішили виїхати на місце.
Про це йшлося на засіданні бюджетної комісії Одеської міськради.
Дороги на кладовищі
Представники Департаменту міського господарства пояснили, що йдеться про облаштування близько 10 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. За їх словами, наразі частина території перетворилася на суцільне болото — родичі не можуть дістатися до могил, а похоронні процесії буксують у багнюці.
"Це найбільше кладовище в Європі. Тут уже поховано понад 130 тисяч людей. Щодня проводяться нові поховання, але техніка не може проїхати, бо нема доріг. Люди скаржаться", — повідомив керівник підприємства.
Раніше на цей об'єкт уже виділяли 1 млн грн з бюджету, а ще 1,5 млн грн — власні кошти КП "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування". Але для повного завершення робіт потрібно ще 16 млн.
Проте депутати не поспішали голосувати. Частина з них запропонувала перенести питання на наступне засідання комісії й організувати виїзд на об'єкт, аби на власні очі оцінити доцільність витрат.
"Ми маємо розуміти, на що йде кожна гривня. Якщо потрібно — подивимось на місці", — підсумували депутати.
Доброустрій Західного кладовища в Одесі
Зазначимо, що раніше Управління капітального будівництва Одеської міськради оголосило тендер на капітальний ремонт дорожнього покриття на цвинтарі "Західне". Очікувана вартість проєкту — 18 млн 731 тис. грн. Роботи заплановані на ділянках між секторами 304–314, 308а–274 та іншими — загалом близько 9,9 тисячі кв. м.
Нагадаємо, колишнього директора КП "Спецпідприємство комунально-побутового обслуговування" (СПКБО) заарештували за підозрою у завищенні вартості послуг на поховання. Також ми писали, що росіяни атакували місто Білгород-Дністровський, влучання припало на станцію екстреної медичної допомоги.
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