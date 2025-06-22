Дрони знищили медстанцію в Білгород-Дністровському: наслідки

Знищена будівля швидкої медичної допомоги на Одещині. Фото: Олег Кіпер/Telegram

У ніч на 22 червня росіяни атакували місто Білгород-Дністровський, що на Одещині, дронами-камікадзе. Влучання припало на станцію екстреної медичної допомоги. Місто та навколишні села залишилися без повноцінної швидкої допомоги.

Про це у неділю, 22 червня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Атака на медстанцію на Одещині

За його словами, попри роботу українських сил ППО, один із дронів влучив у будівлю місцевої станції екстреної медичної допомоги. Унаслідок атаки жодна людина не постраждала, однак інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Знищені гаражі медстанції. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Знищена будівля швидкої допомоги. Фото: Олег Кіпер/Telegram

За попередніми даними, знищено сім автомобілів швидкої. Шість із них отримали серйозні механічні пошкодження, ще одна машина повністю вигоріла. Саму будівлю також зачепило — зруйновано дах і частину господарських приміщень.

"Станція обслуговувала місто Білгород-Дністровський та чотири навколишніх селища. Разом близько 65 000 жителів. Наразі маршрути переглянуто", — написав Олег Кіпер.

Знищена автівка швидкої допомоги. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Після удару маршрути бригад довелося змінити. Тимчасово екстрену допомогу надають підрозділи з інших населених пунктів району.

Пошкоджена автівка швидкої допомоги. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, унаслідок дронової атаки на станцію швидкої вогонь також перекинувся на розташований поруч житловий будинок. Також ми писали, що Сирський пояснив, як ППО збиває російські "шахеди".