Дрони знищили медстанцію в Білгород-Дністровському: наслідки

Дрон РФ знищив станцію швидкої на Одещині — села без допомоги
У ніч на 22 червня росіяни атакували місто Білгород-Дністровський, що на Одещині, дронами-камікадзе. Влучання припало на станцію екстреної медичної допомоги. Місто та навколишні села залишилися без повноцінної швидкої допомоги.
Про це у неділю, 22 червня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Атака на медстанцію на Одещині
За його словами, попри роботу українських сил ППО, один із дронів влучив у будівлю місцевої станції екстреної медичної допомоги. Унаслідок атаки жодна людина не постраждала, однак інфраструктура зазнала значних пошкоджень.
За попередніми даними, знищено сім автомобілів швидкої. Шість із них отримали серйозні механічні пошкодження, ще одна машина повністю вигоріла. Саму будівлю також зачепило — зруйновано дах і частину господарських приміщень.
"Станція обслуговувала місто Білгород-Дністровський та чотири навколишніх селища. Разом близько 65 000 жителів. Наразі маршрути переглянуто", — написав Олег Кіпер.
Після удару маршрути бригад довелося змінити. Тимчасово екстрену допомогу надають підрозділи з інших населених пунктів району.
Нагадаємо, унаслідок дронової атаки на станцію швидкої вогонь також перекинувся на розташований поруч житловий будинок. Також ми писали, що Сирський пояснив, як ППО збиває російські "шахеди".
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