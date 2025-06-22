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Головна Одеса Дрон РФ знищив станцію швидкої на Одещині — села без допомоги

Дрон РФ знищив станцію швидкої на Одещині — села без допомоги

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Дата публікації: 22 червня 2025 12:25
Дрони знищили медстанцію в Білгород-Дністровському: наслідки
Знищена будівля швидкої медичної допомоги на Одещині. Фото: Олег Кіпер/Telegram
Ключові моменти Атака на медстанцію на Одещині

У ніч на 22 червня росіяни атакували місто Білгород-Дністровський, що на Одещині, дронами-камікадзе. Влучання припало на станцію екстреної медичної допомоги. Місто та навколишні села залишилися без повноцінної швидкої допомоги.

Про це у неділю, 22 червня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Атака на медстанцію на Одещині

За його словами, попри роботу українських сил ППО, один із дронів влучив у будівлю місцевої станції екстреної медичної допомоги. Унаслідок атаки жодна людина не постраждала, однак інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Дрон РФ знищив станцію швидкої на Одещині — села без допомоги - фото 2
Знищені гаражі медстанції. Фото: Олег Кіпер/Telegram
Дрон РФ знищив станцію швидкої на Одещині — села без допомоги - фото 3
Знищена будівля швидкої допомоги. Фото: Олег Кіпер/Telegram

За попередніми даними, знищено сім автомобілів швидкої. Шість із них отримали серйозні механічні пошкодження, ще одна машина повністю вигоріла. Саму будівлю також зачепило — зруйновано дах і частину господарських приміщень.

"Станція обслуговувала місто Білгород-Дністровський та чотири навколишніх селища. Разом близько 65 000 жителів. Наразі маршрути переглянуто", — написав Олег Кіпер.

Дрон РФ знищив станцію швидкої на Одещині — села без допомоги - фото 4
Знищена автівка швидкої допомоги. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Після удару маршрути бригад довелося змінити. Тимчасово екстрену допомогу надають підрозділи з інших населених пунктів району.

Дрон РФ знищив станцію швидкої на Одещині — села без допомоги - фото 5
Пошкоджена автівка швидкої допомоги. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, унаслідок дронової атаки на станцію швидкої вогонь також перекинувся на розташований поруч житловий будинок. Також ми писали, що Сирський пояснив, як ППО збиває російські "шахеди".

Одеса швидка допомога Одеська область обстріли Новини Одеси дрони
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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