Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нічний обстріл Одещини — стало відомо, куди били окупанти

Нічний обстріл Одещини — стало відомо, куди били окупанти

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 10:28
Атака дронів на Одещину 22 червня 2025 року
Пожежа на місці влучання російського дрона на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура
Ключові моменти Атака на Білгород-Дністровський район Скільки дронів збили

Вночі 22 червня російські війська атакували Одещину дронами. Влучання зафіксовано на півдні області — пошкоджено медичні об’єкти, житло та авто. Прокуратура відкрила провадження через воєнний злочин.

Про це у неділю, 22 червня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі

Реклама
Читайте також:
Нічний обстріл Одещини — стало відомо куди били окупанти - фото 1
Унаслідок влучання загорівся житловий будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Атака на Білгород-Дністровський район

За їхніми даними, ворожі дрони влучили в об’єкти цивільної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі. Пошкоджено будівлі станції екстреної медичної допомоги, житловий будинок, гаражі та кілька автомобілів. Повний перелік руйнувань ще уточнюється. Прокуратура та правоохоронці документують наслідки атаки. За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за статтею порушення законів і звичаїв війни.

Нічний обстріл Одещини — стало відомо куди били окупанти - фото 2
Автівка, яка згоріла унаслідок атаки дронами. Фото: Одеська обласна прокуратура

Скільки дронів збили 

У повітряному командуванні "Південь" повідомили, що вночі сили протиповітряної оборони збили два дрони-камікадзе типу Shahed. Також за минулу добу було знищено ще два ударні дрони "Молнія".

Нічний обстріл Одещини — стало відомо куди били окупанти - фото 3
Кількість збитих повітряних цілей. Фото: Повітряне командування "Південь"

Нагадаємо, вночі влучання російських дронів та ракет зафіксовано у семи локаціях, зокрема у Чернігівській, Сумській та Одеській областях. Також ми писали, що станом на сьогодні Сили оборони ведуть активні бойові дії на ділянках фронту, загальна протяжність яких сягає близько 1200 кілометрів.

Одеса Одеська область обстріли дрони атака руйнування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації