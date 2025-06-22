Атака дронів на Одещину 22 червня 2025 року

Пожежа на місці влучання російського дрона на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вночі 22 червня російські війська атакували Одещину дронами. Влучання зафіксовано на півдні області — пошкоджено медичні об’єкти, житло та авто. Прокуратура відкрила провадження через воєнний злочин.

Про це у неділю, 22 червня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Атака на Білгород-Дністровський район

За їхніми даними, ворожі дрони влучили в об’єкти цивільної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі. Пошкоджено будівлі станції екстреної медичної допомоги, житловий будинок, гаражі та кілька автомобілів. Повний перелік руйнувань ще уточнюється. Прокуратура та правоохоронці документують наслідки атаки. За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за статтею порушення законів і звичаїв війни.

Автівка, яка згоріла унаслідок атаки дронами. Фото: Одеська обласна прокуратура

Скільки дронів збили

У повітряному командуванні "Південь" повідомили, що вночі сили протиповітряної оборони збили два дрони-камікадзе типу Shahed. Також за минулу добу було знищено ще два ударні дрони "Молнія".

Кількість збитих повітряних цілей. Фото: Повітряне командування "Південь"

Нагадаємо, вночі влучання російських дронів та ракет зафіксовано у семи локаціях, зокрема у Чернігівській, Сумській та Одеській областях. Також ми писали, що станом на сьогодні Сили оборони ведуть активні бойові дії на ділянках фронту, загальна протяжність яких сягає близько 1200 кілометрів.