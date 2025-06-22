Атака дронов на Одесскую область 22 июня 2025 года

Пожар на месте попадания российского дрона в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Ночью 22 июня российские войска атаковали Одесскую область дронами. Попадание зафиксировано на юге области — повреждены медицинские объекты, жилье и авто. Прокуратура открыла производство из-за военного преступления.

Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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В результате попадания загорелся жилой дом. Фото: Одесская областная прокуратура

Атака на Белгород-Днестровский район

По их данным, вражеские дроны попали в объекты гражданской инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Повреждены здания станции экстренной медицинской помощи, жилой дом, гаражи и несколько автомобилей. Полный перечень разрушений еще уточняется. Прокуратура и правоохранители документируют последствия атаки. По факту обстрела начато досудебное расследование по статье нарушение законов и обычаев войны.

Автомобиль, который сгорел в результате атаки дронами, фото: Одесская областная прокуратура

Сколько дронов сбили

В воздушном командовании "Юг" сообщили, что ночью силы противовоздушной обороны сбили два дрона-камикадзе типа Shahed. Также за минувшие сутки были уничтожены еще два ударных дрона "Молния".

Количество сбитых воздушных целей. Фото: Воздушное командование "Юг"

Напомним, ночью попадание российских дронов и ракет зафиксировано в семи локациях, в частности, в Черниговской, Сумской и Одесской областях. Также мы писали, что на сегодня Силы обороны ведут активные боевые действия на участках фронта, общая протяженность которых достигает около 1200 километров.