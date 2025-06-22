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Главная Одесса Ночной обстрел Одесчины — стало известно, куда били оккупанты

Ночной обстрел Одесчины — стало известно, куда били оккупанты

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Дата публикации 22 июня 2025 10:28
Атака дронов на Одесскую область 22 июня 2025 года
Пожар на месте попадания российского дрона в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура
Ключові моменти Атака на Белгород-Днестровский район Сколько дронов сбили

Ночью 22 июня российские войска атаковали Одесскую область дронами. Попадание зафиксировано на юге области — повреждены медицинские объекты, жилье и авто. Прокуратура открыла производство из-за военного преступления.

Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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В результате попадания загорелся жилой дом. Фото: Одесская областная прокуратура

Атака на Белгород-Днестровский район

По их данным, вражеские дроны попали в объекты гражданской инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Повреждены здания станции экстренной медицинской помощи, жилой дом, гаражи и несколько автомобилей. Полный перечень разрушений еще уточняется. Прокуратура и правоохранители документируют последствия атаки. По факту обстрела начато досудебное расследование по статье нарушение законов и обычаев войны.

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Автомобиль, который сгорел в результате атаки дронами, фото: Одесская областная прокуратура

Сколько дронов сбили

В воздушном командовании "Юг" сообщили, что ночью силы противовоздушной обороны сбили два дрона-камикадзе типа Shahed. Также за минувшие сутки были уничтожены еще два ударных дрона "Молния".

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Количество сбитых воздушных целей. Фото: Воздушное командование "Юг"

Напомним, ночью попадание российских дронов и ракет зафиксировано в семи локациях, в частности, в Черниговской, Сумской и Одесской областях. Также мы писали, что на сегодня Силы обороны ведут активные боевые действия на участках фронта, общая протяженность которых достигает около 1200 километров.

Одесса Одесская область обстрелы дроны атака разрушения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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