Дроны уничтожили медстанцию в Белгород-Днестровском: последствия

Дрон РФ уничтожил станцию скорой на Одесчине — села без помощи
В ночь на 22 июня россияне атаковали город Белгород-Днестровский в Одесской области дронами-камикадзе. Попадание пришлось на станцию экстренной медицинской помощи. Город и окрестные села остались без полноценной скорой помощи.
Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Атака на медстанцию в Одесской области
По его словам, несмотря на работу украинских сил ПВО, один из дронов попал в здание местной станции экстренной медицинской помощи. В результате атаки ни один человек не пострадал, однако инфраструктура получила значительные повреждения.
По предварительным данным, уничтожено семь автомобилей скорой. Шесть из них получили серьезные механические повреждения, еще одна машина полностью выгорела. Само здание также задели — разрушена крыша и часть хозяйственных помещений.
"Станция обслуживала город Белгород-Днестровский и четыре окрестных поселка. Всего около 65 000 жителей. Сейчас маршруты пересмотрены", — написал Олег Кипер.
После удара маршруты бригад пришлось изменить. Временно экстренную помощь оказывают подразделения из других населенных пунктов района.
Напомним, в результате дроновой атаки на станцию скорой огонь также перекинулся на расположенный рядом жилой дом. Также мы писали, что Сырский объяснил, как ПВО сбивает российские "шахеды".
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