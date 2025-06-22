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Главная Одесса Дрон РФ уничтожил станцию скорой на Одесчине — села без помощи

Дрон РФ уничтожил станцию скорой на Одесчине — села без помощи

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Дата публикации 22 июня 2025 12:25
Дроны уничтожили медстанцию в Белгород-Днестровском: последствия
Уничтожено здание скорой медицинской помощи в Одесской области. Фото: Олег Кипер/Telegram
Ключові моменти Атака на медстанцию в Одесской области

В ночь на 22 июня россияне атаковали город Белгород-Днестровский в Одесской области дронами-камикадзе. Попадание пришлось на станцию экстренной медицинской помощи. Город и окрестные села остались без полноценной скорой помощи.

Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Атака на медстанцию в Одесской области

По его словам, несмотря на работу украинских сил ПВО, один из дронов попал в здание местной станции экстренной медицинской помощи. В результате атаки ни один человек не пострадал, однако инфраструктура получила значительные повреждения.

Дрон РФ знищив станцію швидкої на Одещині — села без допомоги - фото 2
Уничтожены гаражи медстанции. Фото: Олег Кипер/Telegram
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Уничтожено здание скорой помощи. Фото: Олег Кипер/Telegram

По предварительным данным, уничтожено семь автомобилей скорой. Шесть из них получили серьезные механические повреждения, еще одна машина полностью выгорела. Само здание также задели — разрушена крыша и часть хозяйственных помещений.

"Станция обслуживала город Белгород-Днестровский и четыре окрестных поселка. Всего около 65 000 жителей. Сейчас маршруты пересмотрены", — написал Олег Кипер.

Дрон РФ знищив станцію швидкої на Одещині — села без допомоги - фото 4
Уничтоженная машина скорой помощи. Фото: Олег Кипер/Telegram

После удара маршруты бригад пришлось изменить. Временно экстренную помощь оказывают подразделения из других населенных пунктов района.

Дрон РФ знищив станцію швидкої на Одещині — села без допомоги - фото 5
Поврежденная машина скорой помощи. Фото: Олег Кипер/Telegram

Напомним, в результате дроновой атаки на станцию скорой огонь также перекинулся на расположенный рядом жилой дом. Также мы писали, что Сырский объяснил, как ПВО сбивает российские "шахеды".

Одесса скорая помощь Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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