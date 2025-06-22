Дроны уничтожили медстанцию в Белгород-Днестровском: последствия

Уничтожено здание скорой медицинской помощи в Одесской области. Фото: Олег Кипер/Telegram

В ночь на 22 июня россияне атаковали город Белгород-Днестровский в Одесской области дронами-камикадзе. Попадание пришлось на станцию экстренной медицинской помощи. Город и окрестные села остались без полноценной скорой помощи.

Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Атака на медстанцию в Одесской области

По его словам, несмотря на работу украинских сил ПВО, один из дронов попал в здание местной станции экстренной медицинской помощи. В результате атаки ни один человек не пострадал, однако инфраструктура получила значительные повреждения.

Уничтожены гаражи медстанции. Фото: Олег Кипер/Telegram

Уничтожено здание скорой помощи. Фото: Олег Кипер/Telegram

По предварительным данным, уничтожено семь автомобилей скорой. Шесть из них получили серьезные механические повреждения, еще одна машина полностью выгорела. Само здание также задели — разрушена крыша и часть хозяйственных помещений.

"Станция обслуживала город Белгород-Днестровский и четыре окрестных поселка. Всего около 65 000 жителей. Сейчас маршруты пересмотрены", — написал Олег Кипер.

Уничтоженная машина скорой помощи. Фото: Олег Кипер/Telegram

После удара маршруты бригад пришлось изменить. Временно экстренную помощь оказывают подразделения из других населенных пунктов района.

Поврежденная машина скорой помощи. Фото: Олег Кипер/Telegram

Напомним, в результате дроновой атаки на станцию скорой огонь также перекинулся на расположенный рядом жилой дом. Также мы писали, что Сырский объяснил, как ПВО сбивает российские "шахеды".