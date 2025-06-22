Финансирование дорог на Западном кладбище Одессы - сколько просят

Одесские депутаты поедут инспектировать дороги на кладбище
Депутаты Одесского горсовета обсудили выделение 16 млн грн на благоустройство Западного кладбища. Речь идет о строительстве дорог, которые позволят беспрепятственно добраться до новых захоронений. Окончательное решение пока не принято — депутаты решили выехать на место.
Об этом шла речь на заседании бюджетной комиссии Одесского горсовета.
Дороги на кладбище
Представители Департамента городского хозяйства пояснили, что речь идет об обустройстве около 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. По их словам, сейчас часть территории превратилась в сплошное болото — родственники не могут добраться до могил, а похоронные процессии буксуют в грязи.
"Это самое большое кладбище в Европе. Здесь уже похоронено более 130 тысяч человек. Ежедневно проводятся новые захоронения, но техника не может проехать, потому что нет дорог. Люди жалуются", — сообщил руководитель предприятия.
Ранее на этот объект уже выделяли 1 млн грн из бюджета, а еще 1,5 млн грн - собственные средства КП "Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания". Но для полного завершения работ нужно еще 16 млн.
Однако депутаты не спешили голосовать. Часть из них предложила перенести вопрос на следующее заседание комиссии и организовать выезд на объект, чтобы воочию оценить целесообразность расходов.
"Мы должны понимать, на что идет каждая гривна. Если нужно — посмотрим на месте", — подытожили депутаты.
Благоустройство Западного кладбища в Одессе
Отметим, что ранее Управление капитального строительства Одесского горсовета объявило тендер на капитальный ремонт дорожного покрытия на кладбище "Западное". Ожидаемая стоимость проекта — 18 млн 731 тыс. грн. Работы запланированы на участках между секторами 304-314, 308а-274 и другими — всего около 9,9 тысячи кв. м.
Напомним, бывшего директора КП "Спецпредприятие коммунально-бытового обслуживания" (СПКБО) арестовали по подозрению в завышении стоимости услуг на погребение. Также мы писали, что россияне атаковали город Белгород-Днестровский, попадание пришлось на станцию экстренной медицинской помощи.
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