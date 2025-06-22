Финансирование дорог на Западном кладбище Одессы - сколько просят

Могилы на кладбище. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Депутаты Одесского горсовета обсудили выделение 16 млн грн на благоустройство Западного кладбища. Речь идет о строительстве дорог, которые позволят беспрепятственно добраться до новых захоронений. Окончательное решение пока не принято — депутаты решили выехать на место.

Об этом шла речь на заседании бюджетной комиссии Одесского горсовета.

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Дороги на кладбище

Представители Департамента городского хозяйства пояснили, что речь идет об обустройстве около 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. По их словам, сейчас часть территории превратилась в сплошное болото — родственники не могут добраться до могил, а похоронные процессии буксуют в грязи.

"Это самое большое кладбище в Европе. Здесь уже похоронено более 130 тысяч человек. Ежедневно проводятся новые захоронения, но техника не может проехать, потому что нет дорог. Люди жалуются", — сообщил руководитель предприятия.

Ранее на этот объект уже выделяли 1 млн грн из бюджета, а еще 1,5 млн грн - собственные средства КП "Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания". Но для полного завершения работ нужно еще 16 млн.

Однако депутаты не спешили голосовать. Часть из них предложила перенести вопрос на следующее заседание комиссии и организовать выезд на объект, чтобы воочию оценить целесообразность расходов.

"Мы должны понимать, на что идет каждая гривна. Если нужно — посмотрим на месте", — подытожили депутаты.

Благоустройство Западного кладбища в Одессе

Отметим, что ранее Управление капитального строительства Одесского горсовета объявило тендер на капитальный ремонт дорожного покрытия на кладбище "Западное". Ожидаемая стоимость проекта — 18 млн 731 тыс. грн. Работы запланированы на участках между секторами 304-314, 308а-274 и другими — всего около 9,9 тысячи кв. м.

Напомним, бывшего директора КП "Спецпредприятие коммунально-бытового обслуживания" (СПКБО) арестовали по подозрению в завышении стоимости услуг на погребение. Также мы писали, что россияне атаковали город Белгород-Днестровский, попадание пришлось на станцию экстренной медицинской помощи.