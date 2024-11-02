На Західному кладовищі Одеси оновлять дорогу від 304 до 314 номера

Могили на Західному кладовищі в Одесі. Фото ілюстративне: google.maps/Inga Neuro

В Одесі оголосили тендер на проведення робіт, які покращать проїзд територією "Західного" кладовища. На проєкт виділено понад 18 млн грн, і він передбачає комплексні підготовчі та асфальтобетонні роботи.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Закупівлю оголосило Одеське комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування". Проєкт охопить ділянки з номерами від 304 до 314 та передбачає оновлення дорожньої інфраструктури. Кошторисна вартість робіт 18 731 592 грн. Гроші візьмуть з міського бюджету та бюджету підприємства.

Джерело фінансування проєкту. Фото: скриншот

Що планують зробити

Згідно з технічною специфікацією, для виконання робіт на проїздах передбачено такі основні заходи:

Підготовчі роботи:

Демонтаж старих бортових каменів.

Перевезення сміття.

Розробка та вивезення рослинного ґрунту для підготовки території.

Ґрунтові роботи:

Зняття рослинного шару, переміщення та ущільнення ґрунту екскаваторами, бульдозерами, і котками.

Окучування та вирівнювання площ механізованим способом.

Ущільнення ґрунту з використанням котків на пневмоколісному ходу.

Створення основи проїжджої частини:

Улаштування основи з щебенево-піщаної суміші, вирівнювання, ущільнення та полив водою.

Асфальтобетонні роботи:

Укладання вирівнюючого шару та верхнього шару асфальтобетонного покриття з асфальтоукладальником.

Укріплення узбіч:

Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю, а також встановлення нових бетонних бортових каменів на бетонній основі.

Роботи планують виконати до 31 липня 2025 року.

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