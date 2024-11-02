На Западном кладбище Одессы обновят дорогу от 304 до 314 номеров

В Одессе обновят дороги на Западном кладбище за 18 млн грн
В Одессе объявили тендер на проведение работ, которые улучшат проезд по территории Западного кладбища. На проект выделено более 18 млн. грн., и он предусматривает комплексные подготовительные и асфальтобетонные работы.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
Закупку объявило Одесское коммунальное предприятие "Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания". Проект охватит участки с номерами от 304 до 314 и предусматривает обновление дорожной инфраструктуры. Сметная стоимость работ 18 731 592 грн. Деньги примут из городского бюджета и бюджета предприятия.
Что планируют сделать
Согласно технической спецификации, для выполнения работ на проездах предусмотрены следующие основные мероприятия:
Подготовительные работы:
- Демонтаж старых бортовых камней.
- Перевозка мусора.
- Разработка и вывоз растительной почвы для подготовки территории.
Грунтовые работы:
- Снятие растительного слоя, перемещение и уплотнение грунта экскаваторами, бульдозерами и катками.
- Окучивание и выравнивание площадей механизированным способом.
- Уплотнение грунта с использованием катков на пневмоколесном ходу.
Создание основы проезжей части:
- Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, выравнивание, уплотнение и полив водой.
Асфальтобетонные работы:
- Укладка выравнивающего слоя и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с асфальтоукладчиком.
Укрепление обочин:
- Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью, а также установка новых бетонных бортовых камней на бетонной основе.
Работы планируется выполнить до 31 июля 2025 года.
Напомним, управление образования, молодежи, спорта и культуры исполкома Березовского горсовета объявило тендер на закупку наборов конфет к Новому году. За их ведомство готово заплатить 595,9 тыс. грн. Также в Одесской области построят укрытие в детском саду, сдать объект планируют в 2027 году.
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