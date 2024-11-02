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В Одессе обновят дороги на Западном кладбище за 18 млн грн

2 ноября 2024 14:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
На Западном кладбище Одессы обновят дорогу от 304 до 314 номеров
Могилы на Западном кладбище в Одессе. Фото иллюстративный: google.maps/Inga Neuro
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе объявили тендер на проведение работ, которые улучшат проезд по территории Западного кладбища. На проект выделено более 18 млн. грн., и он предусматривает комплексные подготовительные и асфальтобетонные работы.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Детали тендера

Закупку объявило Одесское коммунальное предприятие "Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания". Проект охватит участки с номерами от 304 до 314 и предусматривает обновление дорожной инфраструктуры. Сметная стоимость работ 18 731 592 грн. Деньги примут из городского бюджета и бюджета предприятия.

В Одессе обновят дороги на Западном кладбище за 18 млн грн - фото 2
Источник финансирования проекта. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Согласно технической спецификации, для выполнения работ на проездах предусмотрены следующие основные мероприятия:

Подготовительные работы:

  • Демонтаж старых бортовых камней.
  • Перевозка мусора.
  • Разработка и вывоз растительной почвы для подготовки территории.

Грунтовые работы:

  • Снятие растительного слоя, перемещение и уплотнение грунта экскаваторами, бульдозерами и катками.
  • Окучивание и выравнивание площадей механизированным способом.
  • Уплотнение грунта с использованием катков на пневмоколесном ходу.

Создание основы проезжей части:

  • Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, выравнивание, уплотнение и полив водой.

Асфальтобетонные работы:

  • Укладка выравнивающего слоя и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с асфальтоукладчиком.

Укрепление обочин:

  • Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью, а также установка новых бетонных бортовых камней на бетонной основе.

Работы планируется выполнить до 31 июля 2025 года.

Напомним, управление образования, молодежи, спорта и культуры исполкома Березовского горсовета объявило тендер на закупку наборов конфет к Новому году. За их ведомство готово заплатить 595,9 тыс. грн. Также в Одесской области построят укрытие в детском саду, сдать объект планируют в 2027 году.

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