Директора поховального агентства Анубіс Пєструєва заарештували в Одесі

Микола Пєструєв. Фото: Микола Пєструєв у соцмережі

Колишнього директора КП "Спецпідприємство комунально-побутового обслуговування" (СПКБО) заарештували за підозрою у завищенні вартості послуг. За даними ЗМІ, йдеться про власника ритуального агентства "Анубіс" Миколу Пеструєва.

Про це повідомляють журналісти "Думської", посилаючись на власні джерела.

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Затримання Пєструєва

Київський райсуд Одеси відправив підозрюваного до СІЗО з можливістю вийти під заставу за 40 мільйонів гривень. За даними ЗМІ, справа стосується закупівлі надгробків для Алеї героїв на Західному цвинтарі. У 2023 році Одеська міськрада затвердила єдиний тип пам'ятників для загиблих військових. За планом, закупівлями мало зайнятися КП СПКБО. Але угоди зривалися, оскільки переможці тендерів відмовлялися від виконання договорів, посилаючись на зростання цін. В результаті мерія вирішила передавати гроші сім'ям загиблих у вигляді "матеріальної допомоги", укладаючи з ними тристоронні договори за участю підрядника. Виконавцями, за даними медіа, завжди були підприємці, підконтрольні "Анубісу".

Деталі схеми

Як повідомляють у ЗМІ, пам'ятники, які коштували від 4 до 14 тисяч гривень, в офіційних актах проходили як вироби по 33–34 тисячі. Звісно, що все це робилося за рахунок бюджету. Таким чином, лише на встановленні надгробків було освоєно майже 2,5 млн грн. Попередньо збитки від такої діяльності становили близько 900 тис. грн.

Крім того, фігуранта підозрюють у завищенні цін на ремонти кладовищ та крематорію, що завдало мільйонних збитків державі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеських підприємців, які розікрали кошти на харчування для ЗСУ. А також про ділка, який фіктивно працевлаштовував ухилянтів.