Директора похоронного агентства Анубис Пеструева арестовали в Одессе

Николай Пеструев. Фото: Николай Пеструев в соцсети

Бывшего директора КП "Спецпредприятие коммунально-бытового обслуживания" (СПКБО) арестовали по подозрению в завышении стоимости услуг. По данным СМИ, речь идет о владельце ритуального агентства "Анубис" Николае Пеструеве.

Об этом сообщают журналисты "Думской", ссылаясь на собственные источники.

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Задержание Пеструева

Киевский райсуд Одессы отправил подозреваемого в СИЗО с возможностью выйти под залог за 40 миллионов гривен. По данным СМИ, дело касается закупки надгробий для Аллеи героев на Западном кладбище. В 2023 году Одесский горсовет утвердил единый тип памятников для погибших военных. По плану, закупками должно было заняться КП СПКБО. Но сделки срывались, поскольку победители тендеров отказывались от выполнения договоров, ссылаясь на рост цен. В результате мэрия решила передавать деньги семьям погибших в виде "материальной помощи", заключая с ними трехсторонние договоры с участием подрядчика. Исполнителями, по данным медиа, всегда были предприниматели, подконтрольные "Анубису".

Детали схемы

Как сообщают в СМИ, памятники, которые стоили от 4 до 14 тысяч гривен, в официальных актах проходили как изделия по 33-34 тысячи. Конечно, все это делалось за счет бюджета. Таким образом, только на установлении надгробий было освоено почти 2,5 млн грн. Предварительно убытки от такой деятельности составили около 900 тыс. грн.

Кроме того, фигуранта подозревают в завышении цен на ремонты кладбищ и крематория, что нанесло миллионные убытки государству.

Напомним, еще недавно мы писали об одесских предпринимателях, которые разворовали средства на питание для ВСУ. А также о дельце, который фиктивно трудоустраивал уклонистов.