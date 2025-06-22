Сєнкевич купив мотоцикл — яку суму указав у декларації

Мер міста Миколаїв Олександр Сєнкевич. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич задекларував придбання мотоцикла 2021 року випуску. Покупку він здійснив у травні цього року у приватного підприємства.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.

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Сєнкевич купив мотоцикл

Згідно з повідомленням у реєстрі, 15 травня Олександр Сєнкевич придбав мотоцикл INDIAN SCOUT BOBBER 2021 року випуску за 223 860 гривень. Продавцем виступило українське приватне підприємство "Колор Авто Парк".

Чим володіє сім'я мера Миколаєва

Зазначимо, що у документі не зазначено нових об’єктів нерухомості чи доходів. Однак, згідно з попередньою декларацією, у 2024 році зарплата мера зросла на 267 тисяч гривень і становила 946 тисяч. Сукупний дохід родини досяг 7,5 мільйона гривень, переважно завдяки бізнесу дружини Катерини Сєнкевич.

Автомобіля мер Сєнкевич не має, натомість його дружина орендує VOLVO XC90. У Сєнкевича — дві квартири в Миколаєві та дві земельні ділянки. Його дружина володіє ділянкою в Новій Каховці та часткою у квартирі разом із батьками. Наразі вона з дітьми проживає в Польщі, а мер орендує будинок у місті.

Нагадаємо, військовослужбовець Нацгвардії двічі подав неправдиві декларації, приховавши майже 5 мільйонів гривень у нерухомості та авто. Також ми повідомляли, що суддя в Одесі задекларувала заощадження у валюті на суму, еквівалентну майже 30 млн грн.