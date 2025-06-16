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Головна Одеса Військовий приховав майно на мільйони — суд Одеси виніс вирок

Військовий приховав майно на мільйони — суд Одеси виніс вирок

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Дата публікації: 16 червня 2025 01:16
Підполковника Нацгвардії оштрафували за брехню в декларації
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik
Ключові моменти Не вніс майна на мільйони Яке покарання за неправдиві дані в декларації

Військовослужбовець Нацгвардії двічі подав неправдиві декларації, приховавши майже 5 мільйонів гривень у нерухомості та авто. Під час суду він визнав вину і розкаявся. Його оштрафували та заборонили обіймати керівні посади.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Не вніс майна на мільйони

Відомо, що під суд за внесення свідомо неправдивих даних до декларацій за 2022 і 2023 роки, потрапив підполковник Національної гвардії України.  Чоловік, який обіймав посаду начальника служби безпілотних авіаційних комплексів у військовій частині, навмисно не вказав у звітах майно загальною вартістю понад 4,9 мільйона гривень.

Згідно з матеріалами слідства, у січні 2024 року офіцер подав електронні декларації за обидва роки, але не задекларував квартири, будинки й авто, якими володів сам або у частковій власності. Різниця між поданими та реальними даними становила 2,89 млн грн у 2022 році та ще 2,04 млн грн у 2023-му.

Яке покарання за неправдиві дані в декларації

Під час судового засідання обвинувачений визнав провину, розкаявся та підтвердив усі факти. Суд, враховуючи його щире каяття, відсутність тяжких наслідків, а також наявність бойових заслуг та статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, ухвалив рішення про штраф у розмірі 59 500 гривень. Окрім цього, підполковника позбавили права обіймати керівні посади в будь-яких установах, зокрема у військових формуваннях, строком на один рік.

Нагадаємо, в одеському ТЦК пояснили мобілізацію священника. Також ми писали, що жінка виклала у TikTok інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів

декларація Одеса Одеська область Новини Одеси військовослужбовці судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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