Подполковника Нацгвардии оштрафовали за ложь в декларации

Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Военнослужащий Нацгвардии дважды подал ложные декларации, скрыв почти 5 миллионов гривен в недвижимости и авто. Во время суда он признал вину и раскаялся. Его оштрафовали и запретили занимать руководящие должности.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Не внес имущества на миллионы

Известно, что под суд за внесение заведомо ложных данных в декларации за 2022 и 2023 годы, попал подполковник Национальной гвардии Украины. Мужчина, который занимал должность начальника службы беспилотных авиационных комплексов в воинской части, намеренно не указал в отчетах имущество общей стоимостью более 4,9 миллиона гривен.

Согласно материалам следствия, в январе 2024 года офицер подал электронные декларации за оба года, но не задекларировал квартиры, дома и авто, которыми владел сам или в долевой собственности. Разница между поданными и реальными данными составила 2,89 млн грн в 2022 году и еще 2,04 млн грн в 2023-м.

Какое наказание за ложные данные в декларации

Во время судебного заседания обвиняемый признал вину, раскаялся и подтвердил все факты. Суд, учитывая его искреннее раскаяние, отсутствие тяжких последствий, а также наличие боевых заслуг и статуса лица с инвалидностью вследствие войны, принял решение о штрафе в размере 59 500 гривен. Кроме этого, подполковника лишили права занимать руководящие должности в любых учреждениях, в частности в военных формированиях, сроком на один год.

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