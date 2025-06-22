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Главная Одесса Мэр Николаева купил себе крутой байк — сколько потратил

Мэр Николаева купил себе крутой байк — сколько потратил

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Дата публикации 22 июня 2025 11:55
Сенкевич купил мотоцикл - какую сумму указал в декларации
Мэр города Николаев Александр Сенкевич. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Сенкевич купил мотоцикл Чем владеет семья мэра Николаева

Мэр Николаева Александр Сенкевич задекларировал приобретение мотоцикла 2021 года выпуска. Покупку он совершил в мае этого года у частного предприятия.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого государственного реестра деклараций.

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Данные о приобретении мотоцикла. Фото: скриншот

Сенкевич купил мотоцикл

Согласно сообщению в реестре, 15 мая Александр Сенкевич приобрел мотоцикл INDIAN SCOUT BOBBER 2021 года выпуска за 223 860 гривен. Продавцом выступило украинское частное предприятие "Колор Авто Парк".

Чем владеет семья мэра Николаева

Отметим, что в документе не указано новых объектов недвижимости или доходов. Однако, согласно предыдущей декларации, в 2024 году зарплата мэра выросла на 267 тысяч гривен и составила 946 тысяч. Совокупный доход семьи достиг 7,5 миллиона гривен, преимущественно благодаря бизнесу жены Екатерины Сенкевич.

Автомобиля мэр Сенкевич не имеет, зато его жена арендует VOLVO XC90. У Сенкевича — две квартиры в Николаеве и два земельных участка. Его жена владеет участком в Новой Каховке и долей в квартире вместе с родителями. Сейчас она с детьми проживает в Польше, а мэр арендует дом в городе.

Напомним, военнослужащий Нацгвардии дважды подал ложные декларации, скрыв почти 5 миллионов гривен в недвижимости и авто. Также мы сообщали, что судья в Одессе задекларировала сбережения в валюте на сумму, эквивалентную почти 30 млн грн.

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Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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