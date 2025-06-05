Одеська суддя Наталія Богацька задекларувала доходів на 30 мільйонів гривень

Наталія Богацька. Фото: Наталія Богацька у соцмережі

Суддя Південно-Західного апеляційного господарського суду Одеси Наталія Богацька задекларувала заощадження у валюті на суму, еквівалентну майже на 30 млн грн. Крім того, має коштовне авто та набір елітних годинників.

Про це Новини.LIVE дізналися з декларації судді.

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Статки судді

У 2024 році Наталя Богацька задекларувала близько 30 млн грн у перерахунку до гривні. Майже вся ця сума зберігається у ​​різних валютах, здебільшого у доларах. До неї ж входять і 57 тисяч дол., які вона позичила родичці Тетяні. Доходи у судді складаються лише з її зарплати та становлять 213,6 тис. грн на місяць. Своєї квартири в неї немає, житло — орендоване.

Автівка та аксесуари

Їздить Наталя Богацька на Lexus LS500H 2017 за 1,56 млн грн. Причому ця машина належить не їй, а її родичу Станіславу Богацькому. Також у декларації зазначено про три шуби, чотири пари годинників преміальних марок, зокрема Rolex, Chopard та Blu, чисельні сережки та обручки. Вартість всіх цих аксесуарів жінка не вказала.

Що відомо про Наталію Богацьку

Наталія Богацька з жовтня 2013 року по 2018-й очолювала Одеський апеляційний господарський суд, з 2019 року стала головою Південно-Західного апеляційного господарського суду. Ще у 2019 році ЗМІ звертали увагу на зазначені у декларації доходи та називали її найбагатшою суддею на Одещині. У звітних документах за 2018 рік в неї були шалені статки в десятки мільйонів гривень, але майже все заробив її колишній цивільний чоловік, бізнесмен Олексій Морщагін.

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