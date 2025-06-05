Одесская судья Наталья Богацкая задекларировала доходов на 30 миллионов гривен

Наталья Богацкая. Фото: Наталья Богацкая в соцсети

Судья Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда Одессы Наталья Богацкая задекларировала сбережения в валюте на сумму, эквивалентную почти 30 млн грн. Кроме того, имеет ценное авто и набор элитных часов.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации судьи.

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Состояние судьи

В 2024 году Наталья Богацкая задекларировала около 30 млн грн в пересчете на гривну. Почти вся эта сумма хранится в разных валютах, в основном в долларах. В нее же входят и 57 тысяч долл., которые она одолжила родственнице Татьяне. Доходы у судьи состоят только из ее зарплаты и составляют 213,6 тыс грн в месяц. Своей квартиры у нее нет, жилье — арендованное.

Автомобиль и аксессуары

Ездит Наталья Богацкая на Lexus LS500H 2017 за 1,56 млн грн. Причем, эта машина принадлежит не ей, а ее родственнику Станиславу Богацкому. Также в декларации указаны три шубы, четыре пары часов премиальных марок, в частности Rolex, Chopard и Blu, многочисленные серьги и кольца. Стоимость всех этих аксессуаров женщина не указала.

Что известно о Наталье Богацкой

Наталья Богацкая с октября 2013 года по 2018-й возглавляла Одесский апелляционный хозяйственный суд, с 2019 года стала председателем Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда. Еще в 2019 году СМИ обращали внимание на указанные в декларации доходы и называли ее самой богатой судьей в Одесской области. В отчетных документах за 2018 год у нее было огромное состояние в десятки миллионов гривен, но почти все заработал ее бывший гражданский муж, бизнесмен Алексей Морщагин.

Напомним, недавно мы писали о немалом состоянии чиновника Госаудитслужбы в Одессе. А также об авто и недвижимости начальника сервисного центра.