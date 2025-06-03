Статки посадовця держаудитслужби на Одещині

Дмитро Хандусенко. Фото: УСІ

Родина заступника начальника Південної Держаудитслужби, що проживає в Одесі, задекларувала понад 12 мільйонів гривень доходу за рік. Крім того, володіє кількома об'єктами нерухомості і коштовними авто.

Про це редакція Новини.LIVE дізналася з декларації посадовця за 2024 рік.

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Статки та нерухомість посадовця

Заступник начальника Південного офісу Держаудитслужби Дмитро Хандусенко задекларував за 2024 рік 70 тисяч доларів готівкою. Крім того, отримав 900 тис. гривень в подарунок від батька, який керує його бізнесом. Також в посадовця є дві квартири по 210 кв.м кожна (50% належить Хандусенку, 50% — його доньці) та земельна ділянка 12 487 кв.м. Загальна площа приміщень — 420 кв.м. Щодо автівок: чоловік володіє Land Rover Range Rover (2013 р.) за 900 тис. гривень. На його дружину Дарину Качурину записаний Lexus RX350 (2016) за 914 тис. гривень і ще один Range Rover (2024) в лізингу 10,9 млн гривень.

Діаманти та бізнес

Також Дарина Качурина задекларувала кільце з діамантом вагою 2,72 г вартістю 520 тис. грн, придбане у 2024 році. Жінка посадовця заробляє непогано: володіє частками в трьох підприємствах: "Будинок Ліор" (50%, 3,15 млн грн), "Ліор Україна" (100%, 100 тис. грн) і "Ліор Бутік" (50%, 500 грн).

Готівка родини

Офіційні доходи посадовця за 2024 рік становлять 1 млн грн від Держаудитслужби. Однак більша частина статків припадає на дружину: як підприємець вона заробила 5,7 млн гривень. Крім того, бізнес-вумен отримала 4,13 млн гривень від продажу майнових прав та 546,67 тис. грн родина отримала від продажу криптовалюти. Ще 835 тис. грн подружжю дісталося від відчуження нерухомості. Загалом дохід сім’ї за рік перевищує 12,1 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про декларацію посадовиці міграційної служби на Одещині. А також про авто та нерухомість начальника сервісного центру.