На Одещині заарештували посадовця райадміністрації, який продавав дозволи на розміщення кіосків

Підозрюваний на допиті. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Посадовець однієї з райадміністрацій в Одесі за гроші виготовляв дозвольні документи на розміщення кіосків. Однак під час отримання бажаної суми від підприємця його затримали правоохоронці, фігуранту загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрюваний, виконуючи обов’язки голови районної адміністрації, просив у місцевого підприємця 100 тис грн за виготовлення документів на розміщення чотирьох торговельних точок. Також він обіцяв сприяння в укладенні договорів на користування відповідними місцями. Крім основної суми, посадовець вимагав щомісячну "плату" — по 1000 грн за кожну точку торгівлі для безперешкодного ведення бізнесу. Однак правоохоронці затримали чиновника в службовому кабінеті під час одержання обумовленої суми. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Вирішується питання щодо відсторонення його від займаної посади.

Вилучені гроші. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прохання надання неправомірної вигоди службовою особою за змовою). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про голову селищної ради, який продавав дозволи на розміщення газових заправних станцій. А також про посадовця міноборони, який за гроші допомагав ухилятися від мобілізації.