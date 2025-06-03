В Одесской области арестовали чиновника райадминистрации, который продавал разрешения на размещение киосков

Подозреваемый на допросе. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Чиновник одной из райадминистраций в Одессе за деньги изготавливал разрешительные документы на размещение киосков. Однако во время получения желаемой суммы от предпринимателя его задержали правоохранители, фигуранту грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый, исполняя обязанности главы районной администрации, просил у местного предпринимателя 100 тыс грн за изготовление документов на размещение четырех торговых точек. Также он обещал содействие в заключении договоров на пользование соответствующими местами. Кроме основной суммы, чиновник требовал ежемесячную "плату" — по 1000 грн за каждую точку торговли для беспрепятственного ведения бизнеса. Однако правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения оговоренной суммы. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности.

Изъятые деньги. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (просьба предоставления неправомерной выгоды должностным лицом по сговору). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о главе поселкового совета, который продавал разрешения на размещение газовых заправочных станций. А также о чиновнике минобороны, который за деньги помогал уклоняться от мобилизации.