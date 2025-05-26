Немалі статки начальника сервісного центру МВС на Одещині

Роман Галкін. Фото: Роман Галкін у соцмережі

Начальник сервісного центру МВС в Ізмаїлі Роман Галкін задекларував два автомобілі вартістю понад 2,5 млн грн. Крім того, посадовець володіє коштовною квартирою в Одесі та багатьма іншими об'єктами нерухомості.

Про це повідомляють на каналі міжнародного детективного агентства ABSOLUTION.

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Активи і нерухомість

Роман Галкін проживає в Ізмаїлі з дружиною Оленою та дочкою Ориною. Сім’я володіє значними активами, більшість із яких записана на жінку. У 2022 вона за 390 тис. гривень придбала будинок в Ізмаїлі (131.1 м²). Крім того, на неї оформлені квартира (54 м²) та земельна ділянка (500 м²), вартість яких невідома. Новим надбанням стала квартира в Одесі (49.8 м²) за 880 тис. гривень. Також родичі посадовця мають дві земельні ділянки в селі Вознесенка (14,48 тис. м² і 10 тис. м²), набуті в 2007 році.

Автівки і гроші

Роман Галкін оформив на дружину два авто: Skoda Kodiaq (2022) за 1,21 млн гривень та Volkswagen ID.4 (2023), придбаний у 2024 році за 1,28 млн грн. При цьому посадовець отримав 421,4 тис. грн зарплати, 884,4 тис. грн одноразової допомоги від Нацполіції, 278 тис. грн пенсії, а також 8 тис. грн від оренди землі. Однак при таких статках він не посоромився оформити 12,3 тис. грн субсидії.

Його дружина Олена заробила 3,7 млн грн від підприємницької діяльності, 80 тис. грн від продажу рухомого майна та 5,5 тис. грн від оренди землі. Жінка також зберігає 40 тис. доларів та 60 тис. гривень готівкою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про декларацію голови сервісного центру в Одесі. А також про статки депутатів міста.