Декларации депутатов одесского городского совета - кто заработал больше

Одесская мэрия. Фото: Одесский городской совет

Депутаты Одесского городского совета вместе с родственниками в 2024 году в целом задекларировали денежных активов на 1 млрд грн наличными и 129,9 млн грн. на счетах. Кроме того, совокупный доход должностных лиц мэрии за отчетный период составил 349,6 млн грн.

Об этом сообщают журналисты издания Аттестация депутатов местных советов на основе анализа деклараций чиновников.

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Наибольшую сумму доходов в 2024 году задекларировала семья депутата Вадима Мороховского — 97,8 млн грн. Из них: 49,3 млн — заработная плата председателя правления ПАО "Банк Восток", 10,5 млн грн — проценты, а 3,9 млн составили гонорары. На втором месте оказался Петр Обухов, который получил 23,7 млн грн. Из которых 7,4 млн — деньги от занятия предпринимательской деятельностью, 5,8 млн — дивиденды от венчурного фонда, еще 10,2 млн избраннику досталось от СПК "Дружба народов". Юрий Шумахер занял третье место: с семьей он задекларировал 18,1 млн грн. 8,2 млн из них — доход от бизнеса и заработная плата, полученная от ЧП "Торгово-дистрибьюторской компании С и С", а также ООО "Ростдорстрой". Семья Алексея Потапского — на четвертой позиции. За 2024 год депутат получил 17,7 млн грн. Из этих средств 5,8 млн грн обозначено как дивиденды от предпринимательской деятельности, а 10,1 млн грн — зарплата от СПК "Дружба народов". Кроме того, чиновник подарил своей жене 1,2 млн грн. Пятое место заняла семья Андрея Кисловского. Их общий доход за год составил 15,9 млн грн. Депутат получает заработную плату от ООО "Нерум" и ООО "Дельфинарий НЕМО".

Состояние депутатов. Инфографика: Аттестация депутатов местных советов

О ком не хватает информации

Наталья Жукова, Владимир Корниенко и Виталий Саутенков вообще не указали свои доходы, ограничившись данными о членах своих семей. Добавим, на период действия военного положения некоторые категории военных освобождены от подачи деклараций. Поэтому Сергей Узунов, который проходит службу в ВСУ, вообще не опубликовал информацию о своем состоянии. А один из самых мизерных зароботков оказался у депутата Никиты Авдеева. Он составил всего 2 гривны.

Напомним, недавно мы писали о полицейском, который забыл задекларировать 11 миллионов. А также о члене ВЛК, которая приобрела 10 квартир за год.