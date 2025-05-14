Декларації депутатів одеської міської ради - хто заробив більше

Одеська мерія. Фото: Одеська міська рада

Депутати Одеської міської ради разом з родичами у 2024 році загалом задекларували грошових активів на 1 млрд грн готівкою та 129,9 млн грн. на рахунках. Крім того, сукупний дохід посадовців мерії за звітній період склав 349,6 млн грн.

Про це повідомляють журналісти видання Атестація депутатів місцевих рад на основі аналізу декларацій чиновників.

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Статки одеських депутатів

Найбільшу суму доходів у 2024 році задекларувала родина депутата Вадима Мороховського — 97,8 млн грн. Із них: 49,3 млн — заробітна плата голови правління ПАТ "Банк Восток", 10,5 млн грн — відсотки, а 3,9 млн склали гонорари. На другому місці опинився Петро Обухов, який володіє 23,7 млн грн. З них 7,4 млн — гроші від зайняття підприємницькою діяльністю, 5,8 млн — дивіденди від венчурного фонду, ще 10,2 млн обранець отримав від СВК "Дружба народів". Юрій Шумахер посів третє місце: з сім'єю він задекларував 18,1 млн грн. 8,2 млн з них — дохід від бізнесу та заробітна плата, отримана від ПП "Торгівельно-дистриб'юторської компанії "С і С", а також ТОВ "Ростдорстрой". Родина Олексія Потапського — на четвертій позиції. За 2024 рік депутат отримав 17,7 млн грн. З цих коштів 5,8 млн грн позначено як дивіденди від підприємницької діяльності, а 10,1 млн грн — зарплата від СВК "Дружба народів". Крім того, посадовець подарував своїй дружині 1,2 млн грн. П'яте місце зайняла родина Андрія Кисловського. Їхній загальний дохід за рік склав 15,9 млн грн. Депутат отримує заробітну плату від ТОВ "Нерум" та ТОВ "Дельфінарій НЕМО".

Статки депутатів. Інфографіка: Атестація депутатів місцевих рад

Про кого бракує інформації

Наталія Жукова, Володимир Корнієнко та Віталій Саутьонков взагалі не вказали свої доходи, обмежившись даними про членів своїх родин. Додамо, на період дії воєнного стану деякі категорії військових звільнені від подання декларацій. Тому Сергій Узунов, який проходить службу у ЗСУ, взагалі не опубліквав інформацію про свої статки. А один із наймізерніших заробітків виявився у депутата Микити Авдєєва. Він склав лише 2 гривні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про поліцейського, який забув задекларувати 11 мільйонів. А також про членкиню ВЛК, яка придбала 10 квартир за рік.