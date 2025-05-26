Немалое состояние начальника сервисного центра МВД в Одесской области

Роман Галкин. Фото: Роман Галкин в соцсети

Начальник сервисного центра МВД в Измаиле Роман Галкин задекларировал два автомобиля стоимостью более 2,5 млн грн. Кроме того, чиновник владеет ценной квартирой в Одессе и многими другими объектами недвижимости.

Об этом сообщается на канале международного детективного агентства ABSOLUTION.

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Роман Галкин проживает в Измаиле с женой Еленой и дочерью Ариной. Семья владеет значительными активами, большинство из которых записано на жену сотрудника МВД. В 2022 она за 390 тыс. гривен приобрела дом в Измаиле (131.1 м²). Кроме того, на нее оформлены квартира (54 м²) и земельный участок (500 м²), стоимость которых неизвестна. Новым приобретением стала квартира в Одессе (49.8 м²) за 880 тыс. гривен. Также родственники чиновника имеют два земельных участка в селе Вознесенка (14,48 тыс. м² и 10 тыс. м²), приобретенные в 2007 году.

Машины и деньги

Роман Галкин оформил на жену два авто: Skoda Kodiaq (2022) за 1,21 млн гривен и Volkswagen ID.4 (2023), приобретенный в 2024 году за 1,28 млн грн. При этом чиновник получил 421,4 тыс. грн зарплаты, 884,4 тыс. грн единовременного пособия от Нацполиции, 278 тыс. грн пенсии, а также 8 тыс. грн от аренды земли. Однако при таких доходах он не постеснялся оформить 12,3 тыс. грн субсидии.

Его жена Елена заработала 3,7 млн грн от предпринимательской деятельности, 80 тыс. грн от продажи движимого имущества и 5,5 тыс. грн от аренды земли. Женщина также хранит 40 тыс. долларов и 60 тыс. гривен наличными.

Напомним, недавно мы писали о декларации главы сервисного центра в Одессе. А также о состоянии депутатов города.