Чиновник сервисного центра МВД в Одессе пользуется авто за миллион

Александр Виноградов. Фото: ods.hsc.gov.ua

Новый глава территориального сервисного центра МВД в Одессе Александр Виноградов пользуется авто за миллион гривен. А еще одну машину чиновник приобрел по цене, почти вдвое меньше рыночной.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации чиновника за 2024 год.

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Ценные авто

Александр Виноградов в течение 2024 года был администратором сервисного центра МВД, однако сейчас он стал его начальником. В 2023 году правоохранитель приобрел Audi A6 (2017) за 49 тыс. грн. Однако рыночная стоимость такого авто составляет 600-800 тыс. грн. А в 2024 году он получил право бесплатного пользования Volkswagen Arteon (2019), официальным владельцем которого является другой человек. Такая машина стоит около 1 млн грн, хотя в декларации об этом не упоминается.

Авто чиновника чиновника. Фото: скриншот

Состояние и аренда недвижимости

В течение 2024 года чиновник заработал 377 тыс. грн зарплаты и получил 157,6 тыс. грн пенсии. Его жена Елена задекларировала 3,4 тыс. грн социальных выплат и держит 80 тыс. долларов наличными. Сбережения Александра — 9 тыс. евро. Кроме того, руководитель сервисного центра имеет право бесплатного пользования квартирой в Одессе (90,1 кв.м), приобретенной его женой в 2013 году за 702,5 тыс. грн. Он также владеет 25% апартаментов в поселке Набережное (71,6 кв.м). Елена же арендует жилье в Германии (68 кв.м).

Напомним, недавно мы писали о чиновнице одесской таможни, которая попадала под проверки. А также о том, какое состояние задекларировали депутаты города.