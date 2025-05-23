Посадовець сервісного центру МВС в Одесі користується авто за мільйон

Олександр Виноградов. Фото: ods.hsc.gov.ua

Новий очільник територіального сервісного центру МВС в Одесі Олександр Виноградов користується авто за мільйон гривень. А ще одну машину посадовець придбав за ціною, майже удвічі меншою за ринкову.

Про це Новини.LIVE дізналися з декларації посадовця за 2024 рік.

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Коштовні авто

Олександр Виноградов протягом 2024 року був адміністратором сервісного центру МВС, проте зараз він став його начальником. У 2023 році правоохоронець придбав Audi A6 (2017) за 49 тис. грн. Однак ринкова вартість такого авто становить 600-800 тис. грн. А у 2024 році він отримав право безоплатного користування Volkswagen Arteon (2019), офіційним власником якого є інша людина. Така машина коштує близько 1 млн грн, хоча у декларації про це не згадується.

Авто посадовця. Фото: скриншот

Статки та оренда нерухомості

Протягом 2024 року посадовець заробив 377 тис. грн зарплати й отримав 157,6 тис. грн пенсії. Його дружина Олена задекларувала 3,4 тис. грн соціальних виплат та тримає 80 тис. доларів готівкою. Збереження Олександра — 9 тис. євро. Крім того, керівник сервісного центру має право безоплатного користування квартирою в Одесі (90,1 кв.м), придбаною його жінкою у 2013 році за 702,5 тис. грн. Він також володіє 25% апартаментів в селищі Набережне (71,6 кв.м). Олена ж орендує житло в Німеччині (68 кв.м).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про посадовицю одеської митниці, яка потрапляла під перевірки. А також про те, які статки задекларували депутати міста.