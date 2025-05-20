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Чиновница Одесской таможни Чернявская попадала под проверки

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Дата публикации 20 мая 2025 13:00
Работница Одесской таможни Оксана Чернявская уже проходила служебные проверки и судилась с Нацполицией
Оксана Чернявская. Фото: Оксана Чернявская в соцсети

Бывшую начальницу таможенного поста "Белгород-Днестровский" Оксану Чернявскую, которую подозревают в незаконном обогащении, ранее уже уличали в недостоверном декларировании. Из-за этого она проходила служебные проверки.

Об этом Новини.LIVE узнали из постановления Одесского окружного административного суда.

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Суды с Нацполицией

В октябре 2017 года Оксана Чернявская подала иск против департамента защиты экономики Нацполиции. Чиновница пыталась обжаловать проверку достоверности сведений в ее декларации, в частности относительно приобретения автомобиля Mercedes-Benz ML-350 (2008). Причиной послужило то, что работница таможни не сообщила НАПК о покупке авто вовремя. Тогда истица выиграла первую инстанцию — суд признавал действия ГУНП противоправными.

Однако во второй инстанции департамент защиты экономики Нацполиции все же доказал, что мероприятия проводились в пределах полномочий. Коллегия пришла к выводу, что первая инстанция ошибочно признала действия правоохранителей противоправными. Поэтому Оксану Чернявскую ожидала повторная проверка, по результатам которой ее и ряд других работников таможни привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Чем известна Оксана Чернявская

По данным детективов ABSOLUTION, Оксана Чернявская сознательно скрывала источники доходов, чтобы избежать мониторинга антикоррупционных органов. Она использовала схему с привлечением близких родственников и доверенных лиц, которые оформляли на себя ценное имущество. Кроме того, экс-чиновница за деньги заключала фиктивные сделки для покупки недвижимости и автомобилей, стоимость которых значительно превышает ее доходы.

Напомним, недавно мы писали о расследовании детективов относительно состояния Оксаны Чернявской. А также о доходах Павла Вугельмана.

Одесса авто чиновники Новости Одессы таможня
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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