Працівниця Одеської митниці Оксана Чернявська вже проходила службові перевірки та судилася з Нацполіцією

Оксана Чернявська. Фото: Оксана Чернявська в соцмережі

Колишню начальницю митного поста "Білгород-Дністровський" Оксану Чернявську, яку підозрюють у незаконному збагаченні, раніше вже викривали у недостовірному декларуванні. Через це вона проходила службові перевірки.

Про це Новини.LIVE дізналися з ухвали Одеського окружного адміністративного суду.

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Суди з Нацполіцією

У жовтні 2017 року Оксана Чернявська подала позов проти департаменту захисту економіки Нацполіції. Посадовиця намагалася оскаржити перевірку щодо достовірності відомостей у її декларації, зокрема стосовно придбання автомобіля Mercedes-Benz ML-350 (2008). Причиною послужило те, що працівниця митниці не повідомила НАЗК про покупку авто вчасно. Тоді позивачка виграла першу інстанцію — суд визнавав дії ГУНП протиправними.

Однак у другій інстанції департамент захисту економіки Нацполіції все ж таки довів, що всі заходи проводилися в межах повноважень. Колегія дійшла висновку, що перша інстанція помилково визнала дії правоохоронців протиправними. Тому Оксану Чернявську очікувала повторна перевірка, за результатами якої її та ряд інших працівників митниці притягнули до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання обов’язків.

Чим відома Оксана Чернявська

За даними детективів ABSOLUTION, Оксана Чернявська свідомо приховувала джерела доходів, щоб уникнути моніторингу антикорупційних органів. Вона використовувала схему із залученням близьких родичів та довірених осіб, які оформлювали на себе коштовне майно. Крім того, експосадовиця за гроші укладала фіктивні правочини для купівлі нерухомості та автомобілів, вартість яких значно перевищує її доходи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про розслідування детективів щодо статків Оксани Чернявської. А також про доходи Павла Вугельмана.