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Медцентр для мариупольцев в Одессе — какие основные функции

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Дата публикации 26 мая 2025 17:22
В Одессе откроют медицинский центр за счет мариупольцев
Медики в операционной. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе планируют создать новый современный медицинский центр для переселенцев из Мариуполя. Работать в этом учреждении будут врачи из прифронтовых регионов Украины.

Об этом шла речь на встрече одесского городского головы Геннадия Труханова и мэра Мариуполя Вадима Бойченко.

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Открытие нового медицинского центра в Одессе будет финансироваться из бюджета временно оккупированного Мариуполя. В нем будет работать 28 медицинских работников, которые выехали из Донецкой области и сегодня стремятся помогать согражданам. На первом этапе заведение будет предоставлять только первичную помощь и диагностические услуги. Однако впоследствии планируют создать условия для того, чтобы члены мариупольской громады могли там проходить полноценную реабилитацию.

"Ведь, по исследованию, которое проводилось при поддержке Великобритании, 51% тех, кто покинул Мариуполь, до сих пор нуждаются в физической и психологической реабилитации", — говорится в сообщении мэрии.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко добавил, что такие медицинские центры уже созданы во Львове, Днепре, Киеве и Ровно.

Напомним, недавно мы писали о медиках из Одесской области, которые требуют повышения заработных плат. А также о том, за что будут штрафовать студентов, которые учатся на врачей.

Одесса больницы Мариуполь Геннадий Труханов Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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