В Одесі відкриють медичний центр за рахунок маріупольців

Медики в операційній. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі планують створити новий сучасний медичний центр для переселенців з Маріуполя. Працювати в цій установі будуть лікарі з прифронтових регіонів України.

Про це йшлося на зустрічі одеського міського голови Геннадія Труханова та мера Маріуполя Вадима Бойченко.

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Відкриття нового медичного цетру в Одесі фінансуватиметься з бюджету тимчасово окупованого Маріуполя. У ньому працюватиме 28 медичних працівників, які виїхали з Донеччини й сьогодні прагнуть допомагати співгромадянам. На першому етапі заклад надаватиме лише первинну допомогу та діагностичні послуги. Однак згодом планують створити умови для того, щоб члени маріупольської громади могли там проходити повноцінну реабілітацію.

"Адже, за дослідженням, яке проводилося за підтримки Великої Британії, 51% тих, хто покинув Маріуполь, досі потребують фізичної та психологічної реабілітації", — йдеться у повідомленні мерії.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко додав що такі медичні центри вже створені у Львові, Дніпрі, Києві та Рівному.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про медиків з Одещини, які вимагають підвищення заробітних плат. А також про те, за що будуть штрафувати студентів, котрі вчаться на лікарів.