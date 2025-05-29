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На что заработала начальница миграционной службы Одесчины

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Дата публикации 29 мая 2025 19:07
Чиновница миграционной службы Одесской области оформляет недвижимость на детей
Елена Погребняк. Фото: Государственная миграционная служба Украины

Начальник главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области Елена Погребняк оформила дом и землю на своих детей. А на банковских счетах чиновницы, как ни странно, совсем ничего нет.

Об этом сообщает международное детективное агентство ABSOLUTION.

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Декларация Елены Погребняк за 2024 год содержит информацию о нескольких объектах недвижимости, большинство из которых принадлежат ее сыновьям Ивану и Даниилу. Речь идет о жилом доме в Одессе (161 кв.м, приобретенном в 2016 году) и земельном участке (330 кв.м). Мужу чиновницы Алексею Пономарчуку принадлежит земельный участок в с. Козинцы, Киевской области (1200 кв.м, приобретенный в 2013 году). Стоимость всех этих объектов не указана.

Также семья Погребняк пользуется двумя автомобилями: BMW X1 (2012 года) и Ford Fiesta (2011-го). Право пользования есть у мужа чиновницы. Стоимость обеих машин не указана.

Состояние чиновницы

Елена Погребняк в прошлом году заработала 708 тыс. гривен и получила 44,4 тыс. гривен алиментов. Ее муж получил 158 тыс. гривен зарплаты от Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа. Что интересно, в декларации указано полное отсутствие денежных активов — наличности и средств на банковских счетах у семьи нет.

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Пустые счета. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о скандале с состоянием одесской судьи. А также об авто и недвижимости начальника сервисного центра в Одесской области.

декларация Одесса чиновники Миграционная служба Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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