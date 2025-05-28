Одеська суддя орендувала квартиру в Дубаї та потрапила під перевірку НАЗК та ВРП

Алла Маломуж. Фото: Вища рада правосуддя

Суддя Київського районного суду Одеси орендувала квартиру в Дубаї за 700 тисяч гривень та отримувала зарплатню, не являючись на роботу. Це привернуло увагу Вищої ради правосуддя та НАЗК, які розпочали перевірку.

Про це повідомила Вища Рада Правосуддя.

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Подробиці справи

Суддю Київського районного суду Одеси Аллу Маломуж перевіряють через незадекларовану оренду елітної квартири в Дубаї за 700 тисяч гривень. Приблизно стільки ж жінка заробляє протягом року. Розслідування розпочалося після публікацій у ЗМІ, згідно з якими з жовтня 2023 року фігурантка жила в апартаментах площею 117 кв.м із басейном та охороною. Також з'ясувалося, що з лютого 2022 до травня 2023 року суддя відпочивала 416 днів, продовжуючи при цьому отримувати зарплату.

Ухвала ВРП. Фото: Думська

Статки та нерухомість

Доходи Алли Маломуж у документах за 2022–2023 роки перевищували 1,5 млн грн. У власності сім'ї судді дві квартири та кілька гаражів. За даними Вищої ради правосуддя, у попередніх деклараціях фігурувала автівка BMW X5, яка пізніше зникла зі звітів фігурантки. В результаті ВРП відкрила дисциплінарну справу, розгляд якої триває, а НАЗК розпочала перевірку.

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