Одесская судья арендовала квартиру в Дубае и попала под проверку НАПК и ВСП

Алла Маломуж. Фото: Высший совет правосудия

Судья Киевского районного суда Одессы арендовала квартиру в Дубае за 700 тысяч гривен и получала зарплату, не являясь на работу. Это привлекло внимание Высшего совета правосудия и НАПК, которые начали проверку.

Об этом сообщил Высший Совет Правосудия.

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Подробности дела

Судью Киевского районного суда Одессы Аллу Маломуж проверяют из-за незадекларированной аренды элитной квартиры в Дубае за 700 тысяч гривен. Примерно столько же женщина зарабатывает в течение года. Расследование началось после публикаций в СМИ, согласно которым с октября 2023 года фигурантка жила в апартаментах площадью 117 кв.м с бассейном и охраной. Также выяснилось, что с февраля 2022 по май 2023 года судья отдыхала 416 дней, продолжая при этом получать зарплату.

Решение ВРП. Фото: Думская

Состояние и недвижимость

Доходы Аллы Маломуж в документах за 2022-2023 годы превышали 1,5 млн грн. В собственности семьи судьи две квартиры и несколько гаражей. По данным Высшего совета правосудия, в предыдущих декларациях фигурировала машина BMW X5, которая позже исчезла из отчетов фигурантки. В результате ВСП открыл дисциплинарное дело, рассмотрение которого продолжается, а НАПК начала проверку.

Напомним, недавно мы писали об авто и недвижимости начальника сервисного центра в Одесской области. А также о состоянии депутатов города.