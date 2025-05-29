Посадовиця міграційної служби Одещини оформлює нерухомість на дітей

Олена Погребняк. Фото: Державна міграційна служба України

Начальник головного управління Державної міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк оформила будинок та землю на своїх дітей. А на банківських рахунках посадовиці, як не дивно, зовсім нічого немає.

Про це повідомляє міжнародне детективне агентство ABSOLUTION.

Реклама

Читайте також:

Нерухомість та авто у користуванні

Декларація Олени Погребняк за 2024 рік містить інформацію про кілька об’єктів нерухомості, більшість із яких належать її синам Івану та Данилу. Йдеться про житловий будинок в Одесі (161 кв.м, набутий у 2016 році) та земельну ділянку (330 кв.м). Чоловіку посадовиці Олексію Пономарчуку належить земельна ділянка в с. Козинці, Київської області (1200 кв.м, набута у 2013 році). Вартість усіх цих об'єктів не вказана.

Також сім’я Погребняк користується двома автомобілями: BMW X1 (2012 року) та Ford Fiesta (2011-го). Право користування має чоловік посадовиці. Вартість обох машин не вказана.

Статки посадовиці

Олена Погребняк минулоріч заробила 708 тис. гривень та отримала 44,4 тис. гривень аліментів. Її чоловік отримав 158 тис. гривень зарплатні від Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Що цікаво, у декларації вказана повна відсутність грошових активів — готівки та коштів на банківських рахунках у родини немає.

Пусті рахунки. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про скандал зі статками одеської судді. А також про авто та нерухомість начальника сервісного центру на Одещині.