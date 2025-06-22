Будівництво укриття в одеській гімназії №61

Приміщення в Укритті. Фото ілюстративне: УНІАН

У гімназії №61 на вулиці Віталія Нестеренка в Одесі планують звести сучасне укриття, пристосоване до тривалого перебування дітей. Очікувана вартість — майже 66 мільйонів гривень. В укритті передбачено вентиляцію, дизель-генератор, медобладнання, кухонну техніку та навіть інклюзивний доступ.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Замовником будівництва укриття виступає Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Вартість проєкту становить 65 907 200 гривень. Тендер оголошено 19 червня. Пропозиції від потенційних підрядників прийматимуться до 7 липня, саме цього дня заплановано електронний аукціон. Завершити всі роботи мають до 31 грудня 2026 року.

Які роботи планують провести

Згідно з технічною документацією, укриття буде обладнане всім необхідним для тривалого перебування людей. Серед запланованих елементів:

дизельний генератор потужністю 108 кВт,

електронагрівачі,

канальні вентилятори та припливно-витяжна система з роторним рекуператором,

каналізаційні установки,

медичні меблі та кушетки,

бактерицидні лампи,

система пожежного оповіщення з сиренами, датчиками та мікрофонними пультами,

меблі для дітей та вчителів, включаючи двоярусні ліжка, столи, шафи,

комп’ютери, холодильники, чайники, електроплити, радіостанції та інше.

Особливу увагу приділено безбар’єрності: в укритті встановлять вертикальну платформу для людей з інвалідністю, а також широкі проходи й спеціальні крісла-коляски.

Проєкт передбачає й побутові дрібниці, такі як тримачі для паперових рушників, контейнери для сміття, термопоти для води, стелажі з нержавійки.

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